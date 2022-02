Los centros históricos y su habitabilidad

La mayoría de las ciudades y poblados del México de ayer, son los Centros Históricos de hoy. Edificados para tener comercios y viviendas fueron progresando de manera importante, primero por la extracción de oro y plata, lo cual también logro establecer un camino entre ellas, “El Camino Real de Tierra Adentro”, hoy Patrimonio de la Humanidad, después por la fuerte presencia de las diversas ordenes eclesiásticas católicas se generaron conventos e iglesias, conformando junto al comercio y la propia vivienda, ciudades clave en el desarrollo de México.

Veámos el ejemplo de una ciudad como lo es San Luis Potosí, la cual en esa época cumplía con las principales fuentes de crecimiento, la economía al ser una de las mas importantes por la minería de Cerro de San Pedro y otros pueblos que abastecían el ir y venir del oro y la plata por el hoy conocido Camino Real de Tierra Adentro con la llegada de establecimiento de ordenes de la Iglesia Católica, como Franciscanos, Agustinos, Jesuitas, Carmelitas, Josefinos y más, así como las diferentes organizaciones de monjas y templos de otras religiones.

La ciudad también progresaba con la llegada de extranjeros que venían atraídos por el oro y la plata como los vascos, españoles, chinos, árabes, etc., los cuales iniciaron líneas de comercio aprovechando la siempre excelente ubicación de San Luis Potosí.

Es de esta forma como se fue definiendo el peso político y económico de San Luis, esa ciudad es hoy el Centro Histórico de la metrópoli en la que se esta convirtiendo.

Ahora con el potencial de la industria metal mecánica y automotriz, lo cual una vez más está generando que lleguen extranjeros, los cuales quedan admirados por su Centro Histórico y de inmediato están viendo la posibilidad de vivir en él con sus familias.

Para la conservación del Patrimonio Cultural Material, e inclusive Inmaterial, es muy importante establecer politicas publicas como lo esta realizando el actual Consejo Consultivo del Centro Historico y el Gobierno del Estado para reactivar su escencia, con comercio en la parte baja y vivienda en la parte alta de los edificios clasificados como Monumentos Históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Es importante que un proyecto de esta magnitud sea en equipo, entre los comerciantes, administradores de bienes muebles, gobiernos y los ciudadanos. Sólo así es posible en equipo. Ya se está dando sobre todo en hotelería que esta rehabilitando fincas históricas adecuándolas para hoteles, falta observar a las “bodegas” arriba de comercios para que regresen a su origen de ser viviendas.

No debemos distraernos, por amenazas de intereses económicos de “grupúsculos extranjeros y norteamericanoa” ( No del pueblo norteamericano ) estan al acecho de México, por su reforma de energias en especial del litio, hoy debemos unirnos y actuar por el país. Mas allá de simpatías políticas. No seamos ciegos ni vicerales.

