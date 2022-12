Mega compra en Aduanas

Está por concluir una de las compras más importantes de la actual administración en el tema de seguridad.

Me refiero a la adquisición de los sistemas de detección con rayos X, en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a cargo de la Secretaría de Marina, al frente del almirante secretario José Rafael Ojeda Durán, y que contempla una inversión de unos siete mil millones de pesos.

Personas cercanas al proceso han dicho que en esta mega compra México cedió a las presiones desde Estados Unidos para que únicamente tres empresas del vecino del norte sean consideradas como posibles proveedores, no obstante que han tenido procesos polémicos por temas de sobrecostos, productos obsoletos y mal servicio. Me refiero a Rapiscan Systems, de Mal Maginnis; Leidos, de Roger Krone; y Astrophysics Inc, de François Zayek.

La licitación la lleva Rafael Alejandro Barradas Hernández, desde la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, funcionario que mandó la carta solicitud de cotización a las firmas referidas, donde detalló que las adjudicaciones debe prevalecer las capacidades técnicas, económicas y cumplimiento de entrega.

El tema es que el palomeo a esas compañías al otro lado del río Bravo ayudó a las empresas que le comento como parte de los planes de seguridad, aunque tengan dudoso historial ya que incluso en la actual administración les han rescindido contratos, específicamente el SAT, que en su momento tenía como mandamás a Raquel Buenrostro.

El caso es que sería conveniente transparentar este proceso para que puedan participar compañías que cumplan económica y técnicamente en favor, no sólo de la gestión de las Aduanas sino incluso del presupuesto federal en la parte de los costos.

LA RUTA DEL DINERO

Inició la sucesión de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y varios magistrados ya han alzado la mano, uno de los más fuertes es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Se comenta que puede ser la opción idónea para fortalecer al Poder Judicial, como uno de los tres pilares del Estado por su experiencia y conocimiento del Derecho Constitucional...

El discurso pronunciado ayer en San Lázaro por el líder del PRI, Alejandro Moreno. Sin aspavientos y dando cátedra de política parlamentaria el político defendió al INE y expuso los riesgos de un retroceso democrático en la gobernabilidad del país... izzi acaba de alcanzar una alianza con la Secretaría de Turismo de Oaxaca para llevar internet gratuito a establecimientos y espacios públicos en el estado del sureste en beneficio de su población y de los prestadores de servicios. Con esto se crea una estrategia de conectividad para oficinas gubernamentales, restaurantes, hoteles, mercados y más en un proyecto que de manera conjunta realizan izzi y el gobierno que recién inicia Salomón Jara Cruz.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

MBL