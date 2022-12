El metaverso y la moda digital

Una tendencia muy clara que hemos visto en las redes sociales es la moda digital. Dentro del metaverso, el cual es un universo digital, que ofrece espacios para interactuar, diseñar, comprar, vestir y hasta trabajar. Es un nuevo lugar que engloba nuevas tecnologías. Aquí no hay desperdicios, es ecológico, no existe la contaminación y todo es sostenible. Promete cambiar los hábitos de los consumidores y solucionar los problemas de impacto ambiental.

La ropa digital es la prenda que no está en la realidad, es decir, es creada por un mundo virtual de 3D y esto es clave en la sustentabilidad. Algunos diseñadores presentan sus colecciones en Instagram y TikTok, gracias a estas plataformas que permiten crear prototipos realistas, imitando telas, texturas, medidas y todo para darle realismo a la prenda.

Lo mejor de la ropa digital es que no tienes que ir a un probador y tener que quitarte la ropa y vestirte. Aquí te la pruebas gracias a una aplicación y sólo utilizas la tecnología. Otra ventaja de la moda digital es que se tiene un feedback directo con los diseñadores, ya que no hay intermediarios.

Una de las empresas que se ha destacado en este ramo es The Fabricant, una casa de moda digital con un claro enfoque al diseño y a la animación 3D fotorrealista. Los diseños son hiperrealistas, ya que mediante el uso de captura de movimiento, software de animación 3D y escaneo corporal, crean diseños de moda que cautivan al público. Y la otra se llama DressX que es una marca que se dedica a la creación de prendas virtuales.

La forma de comprar también es una ventaja, ya que no tenemos que ir físicamente a la tienda o trasladarnos a un centro comercial o esperar a que llegue la ropa por mensajería. Simplemente con un clic estará lista la imagen de la prenda en 3D. Y lo mejor de todo es que no hay tallas, no hay materiales que nos incomoden, que se degraden o que se rompan.

Metaverse Fashion Week es una de las propuestas divertidas e innovadoras que fue presentada hace unos meses por la plataforma Decentraland. Fue un evento digital que presentó pop stores, after parties, pláticas con diseñadores, desfiles, showrooms y otros. Hugo Boss ofreció la opción de adquirir versiones digitales de su colección. Elie Saab, Dolce & Gabbana, Etro, y otros, son algunos nombres que se sumaron a este Fashion Week.

Las preguntas serían: ¿Por qué nos atrae la ropa digital? ¿Las pasarelas digitales reemplazarán a las físicas? ¿Hay ropa vintage dentro de las prendas digitales? ¿Es una tendencia que llegó para quedarse o sólo es algo temporal?

POR MOLÉN ANTOLIN

COLABORADORA

MAAZ