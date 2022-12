Nosotras y la necesaria deconstrucción de un sistema misógino

Machismo, discriminación, violencias, estereotipos, roles de género, androcentrismo, patriarcado, labores masculinizadas, brecha salarial, labores de cuidados y un largo etcétera, son desgraciadamente las barreras que día a día las niñas y mujeres padecemos, teniendo como consecuencia una desigualdad de acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional y, peor aún, desigualdad de acceso a servicios básicos como nutrición, salud, educación y acceso a la justicia, lo que impacta severamente nuestros derechos humanos.

Los datos oficiales reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en octubre de este año se cometieron 80 feminicidios y 239 homicidios dolosos contra mujeres; debemos resaltar que esta última cifra esconde feminicidios, pero por la heterogeneidad de los tipos penales o bien por trampas ministeriales, no se clasifican como tales. La suma de feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres en octubre es de 319. Al dolor de perder la vida, se suma en octubre la cruenta cifra de 2 mil 82 mujeres violadas y 5 mil 856 mujeres atacadas físicamente, causándoles lesiones dolosas. Hagamos conciencia de que, en nuestro país, todos los días se asesinan a 11 mujeres, se lesionan dolosamente a 195 y se violan a 69.

Cabe resaltar que estas mujeres violentadas son las que se pueden contabilizar porque hubo denuncias, pero debemos considerar que en el delito de lesiones y violación 90% de las mujeres no denuncian porque no creen en el sistema de investigación y de justicia en nuestro país, además de que temen ser revictimizadas por las propias autoridades, por su agresor o por la sociedad. Para acercarnos más a la realidad de mujeres agredidas basta con poner sobre la mesa las cifras de llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, que en su gran mayoría no culmina en denuncias: 28 mil 384 llamadas en octubre y 34 mil 719 en mayo de este año; es decir 946 y mil 157 llamadas diarias de auxilio respectivamente.

Humanicemos estas cifras, pues tienen rostro de mujeres que sufren a diario y que les es arrebatada su vida. Tenemos que hacer visibles los hechos, darles voz a nuestras muertas y desaparecidas, a las que son agredidas física, verbal o psicológicamente, y comprometernos a parar a tiempo las violencias en todas sus expresiones. Hagamos visible la agresión y condenemos enérgicamente cuando alguien haga chistes sexistas; no permitamos que en una reunión laboral o social se descalifique, ofenda, calle o invisibilice a la mujer pues ahí empieza la espiral de las agresiones.

Se deben atender las desigualdades y violencias desde las diferentes trincheras en las que actuamos cotidianamente y combatir con acciones claras -en la familia, empresa, gobierno y sociedad- estas conductas que nos lastiman y matan a diario, pues no es sólo un hombre enfermo el que nos agrede, es todo un sistema y en ese sistema estamos tú y yo, estamos todas y todos, actuemos en conciencia y deconstruyámonos permanentemente.

POR LEONOR QUIROZ CARRILLO

Presidenta de la Comisión Nacional de Ética e Integridad de Coparmex

