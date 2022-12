El gobierno más corrupto es el de AMLO

Como todos sabemos el presidente lleva cuatro años engañando o intentando engañar a los ciudadanos, su gobierno es una total farsa. De todas las mentiras que ha dicho, destacan sus promesas de que la gasolina costaría diez pesos, aseguró también que no faltarían medicamentos, por otra parte, según él están “primero los pobres” y ahora existen en México cinco millones más de pobres y por supuesto, su mentira estrella y estandarte de campaña “el combate a la corrupción”, tema sobre el que hoy quiero platicarles.

¿Qué es la corrupción? En términos generales podemos decir que la corrupción consiste en una o varias acciones que van en contra de la ley a través de las cuales una persona abusa de su poder con la finalidad de obtener algún beneficio propio o para sus amigos o familiares. La corrupción arruina a la sociedad, genera fuga de capital, reduce la capacidad del gobierno de proveer recursos básicos, provoca reducción de inversiones, debilita al Poder Judicial, permite que el crimen organizado y el terrorismo se fortalezcan, crea políticos sin voluntad ni carácter, afecta la salud, daña el medio ambiente, obstaculiza la educación, incrementa la

inestabilidad social, los impuestos y la inflación, entre otros.

Tristemente México se encuentra entre los países más corruptos del mundo y el inquilino de Palacio lejos de combatir este fenómeno se rodea de gente que abona al problema que cada día crece y crece afectando gravemente a nuestro país. De la mano con la inseguridad pública, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2021, el 57.1% de la población percibe a la corrupción como uno de los problemas más importantes de su entidad.

Entre los casos más emblemáticos y graves en materia de corrupción de 2022, tenemos el asunto de SEGALMEX, en el que proveedores de Diconsa pagaron un porcentaje de cada contrato a una empresa fantasma. Los servidores públicos involucrados obtuvieron alrededor de 180 millones de pesos entre 2019 y 2020 gracias a “los moches” correspondientes. Imposible dejar de mencionar a los primos de los hijos del presidente de la República en puestos importantes dentro de PEMEX, CFE y SEP por mencionar algunas instituciones.

Además, recordemos que, en plena emergencia sanitaria, el gobierno de México modificó el monto de 65 contratos y desapareció 10 de las plataformas de acceso a la información. Por último, debemos tener muy presente también, que López Obrador ha sido capaz de inyectar sumas millonarias de las AFORES de los mexicanos a una empresa en quiebra de un amigo suyo.

Estos son solamente algunos casos de todos los que día a día se suscitan en nuestro país pues tenemos también la construcción totalmente ilegal del Tren Maya y la Refinería que no refina de Dos Bocas que además están causando un daño sin precedente a la naturaleza. Este gobierno está acabando con todo.

En fin, un desastre para México del cual le costará muchísimos años recuperarse y esto aún no se acaba. Es un hecho que a los integrantes de la 4T no les incomodaba la corrupción, lo que les molestaba era no beneficiarse de ella. Es evidente que estamos peor que nunca en este sentido. Este gobierno no combate la corrupción, al contrario, la fomenta y la promueve entre “cuates” y para muestra basta un botón.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

Secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

MAAZ