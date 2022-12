Entre la reunión sobre biodiversidad en Canadá y la crisis en Perú

Mientras en Montreal, Canadá, se celebra la Conferencia de la ONU sobre la Biodiversidad, del 7 al 19 de diciembre de este año, México y Estados Unidos festejan el bicentenario del establecimiento de las relaciones entre los dos países, al sur del continente americano la situación mantiene la tendencia a una rápida evolución del panorama político con fuertes contrastes en materia política.

La pregunta sobre si los momentos de alta tensión política en El Salvador, Nicaragua y Perú son el reflejo o no de coyunturas pasajeras está en el aire.

Un ambiente en el que el análisis lleva a estar alerta de la lejanía de una certidumbre de la tan deseada estabilidad y aseguramiento de una tendencia al crecimiento duradero y equitativo de los países del Pacífico latinoamericano.

La crisis peruana llevó a que se pospusiera la próxima Cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico en la que se mostraría el avance logrado en materia de concertación económica y política. A pesar de que se desarrollaron las reuniones ministeriales y técnicas, la política ha irrumpido de manera directa en las decisiones regionales cambiando el rumbo y ritmo de los acuerdos regionales.

Por lo pronto, la preocupación por una gobernanza basada en la vía democrática en Perú se ha vuelto una urgencia regional. Argentina, Bolivia, Colombia y México expresaron sobre su profunda preocupación por la crisis política en ese país, haciendo un llamado a todos los actores involucrados a que se priorice la voluntad popular expresada en las urnas y a que se respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo, así como a que se le garantice protección judicial.

¿En cuáles puntos se puede relacionar lo que está acordándose y dialogándose en Canadá con lo que ocurre en el resto del continente? En la conferencia COP15 se analiza el cambio de la relación de la sociedad con la biodiversidad desde el punto de vista de la distribución justa y equitativa de la gestión de sus beneficios. Justo temas que están al centro de la gobernanza local, de los diseños territoriales en materia de desarrollo.

La capacidad de desarrollar esquemas de gobernanza local con la regional es clara, siempre y cuando se encuentre solución a las diferencias partidistas y pluriculturales capaces de abordar la complejidad y diferentes dimensiones de las necesidades regionales tanto en materia de política como de biodiversidad.

Por su parte, la situación de prevalencia de medidas de excepción por tiempos por definirse no alcanza sólo a las medidas anunciadas estos días, Perú representa un punto de preocupación particular en materia de derechos humanos. Un país de regiones biodiversas y multiculturales en las Américas, pero no el único entre los requieren otros esquemas para la gobernanza regional y su relación con el territorio político en el continente americano.

POR GUADALUPE GONZÁLEZ CHÁVEZ

@GuadalupeGonzCh

Catedrática universitaria

MAAZ