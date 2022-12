La semana pasada, el mismo día que la oposición en la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional con la que Morena quería debilitar al INE, el Presidente mandó su Plan B, el cual aprobaron los diputados oficialistas sin siquiera leerlo. Esta propuesta busca, de nuevo, limitar al INE para que no pueda hacer su trabajo, y que no haya certeza de respeto al voto ni confianza en las elecciones. Los votación se hizo con saña: de manera exprés, usando la mayoría oficialista, y sin intentos de buscar consensos con laoposición.

Es una reforma a modo del partido del gobierno, para que funcionarios y candidatos de Morena puedan violar la ley sin consecuencias, y que no haya piso parejo. Nos debe preocupar, y mucho, la destrucción en la confianza y fortaleza sistema electoral que tardamos décadas en construir.

Desde 1977, todas las reformas políticas y electorales tenían como propósito fortalecer la pluralidad y limitar los excesos del partido en el poder. Nunca se había aprobado una reforma electoral solo con el voto oficialista, a propuesta de este, y a menos de un año de que inicie el proceso electoral.

La mala noticia es que la reforma que esta semana se discutirá en el Senado solo necesita los votos de las y los senadores de Morena y sus aliados. Los ciudadanos que marchamos para defender el INE, también defendimos que no queremos un paso atrás en nuestra democracia,

Solo en democracia podemos tener garantía de equidad en la competencia, y que las autoridades electorales seanimparciales, objetivas y profesionales. Solo en una democracia sabemos que cada tres o seis años, votaremos para decidir quién nos representa o gobierna.

NO HAY PLAN B. No lo hay porque o se vive en democracia o se vive en el autoritarismo. Vivir en democracia significa tener los mismos derechos y libertades, la autoridad está sujeta a la ley y los contrapesos garantizan que el sistema funcione para todos, no para algunos. También significa que todos los días debemos ejercer la responsabilidad de levantar la voz ante la arbitrariedad, y exigir que cada uno cumpla con sus obligaciones.

Si dejamos que esta reforma debilite nuestro sistema democrático, estaremos fortaleciendo el régimen autoritario que desde hace cuatro años nos quieren imponer, donde la ocurrencia, el capricho y la discrecionalidad limitan nuestras libertades y derechos.

En esta nueva batalla por el México democrático, los ciudadanos debemos alzar la voz y exigirle a todos los Senadores que respeten la Constitución y voten en contra. Levantemos la voz o será demasiado tarde. O somos demócratas o no lo somos. Somos ciudadanos o somos súbditos. En esa definición, no puede haber Plan B.

CUMULONIMBOS. ‘La iniciativa electoral de AMLO esun golpe de estado al régimen constitucional’, Porfirio Muñoz Ledo.

POR BOSCO DE LA VEGA

COLABORADOR

@BOSCODELAV

