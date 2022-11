Shakira está en pláticas para ¿regresar con Piqué?

SHAKIRA EN PLÁTICAS ¿PARA VOLVER CON PIQUÉ? AL IGUAL QUE EN SU DÍA LO HIZO HILLARY CON BILL CLINTON

Dicen que Shakira está en pláticas para volver con Piqué al igual que hizo Hillary Clinton con su esposo cuando era el Presidente de los Estados Unidos y su infidelidad fue noticia de primera plana pues se dio en la Casa Blanca, sin embargo, ella volvió con él y es que ¿por qué vas a dejarle a otra a quien tu amas?

Claro que si vuelve, el futbolista ya sabe, lo van a dejar amarrado a la pata de la cama.

Lo que no te dicen cuando te casas, ni cuando te divorcias es que no hay manual ni libro que sirva en el amor, todo es a base de prueba y error. Mientras tanto, en este momento ¡Todas sienten que Shakira es su bandera y a Piqué se lo quieren comer vivo!

MIENTRAS TOÑITA MOSTRABA SUS MEJORES PASOS EN “LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY” SU MARIDO LA DEJÓ BAILANDO CON LA MÁS FEA PORQUE ÉL SE FUE CON “SU QUERIDA”

Y si le pasó a Shakira que su engendro le saliera con “domingo 7”, ¿cuál es la novedad que le haya pasado a Toñita, quien mientras compite en “Las Estrellas bailan en Hoy”, su marido Luis Manuel, después de 17 años de matrimonio, le puso el cuerno y la dejó bailando con la más fea porque él ya tiene a “otra”.

SERGIO MAYER MORI ANDA DE LA GREÑA CON LA MAMÁ DE SU HIJA, PERO ES MÁS FÁCIL CULPAR A LOS PERIODISTAS QUE SÓLO ESCRIBEN LO QUE ELLA LES DICE QUE PELEAR CON NATALIA.

Sergio Mayer Mori se pelea con los medios de comunicación porque es más fácil culpar a los periodistas de publicar lo que nos dice la mamá de su hija, que pelear con Natalia.

El cantante anunció que se reserva el derecho de tomar acciones contra los medios que violen las garantías y derechos de su hija menor de edad al publicar que él es un padre ausente e irresponsable, palabras de Natalia. Él no puede linchar a los medios por hacer su trabajo, mejor que no pelee con Natalia y lleguen a acuerdos.

LA QUE NUNCA SE VA A PREOCUPAR POR NO TENER DONDE COMER ES SOFÍA CASTRO PORQUE SU NOVIO ES RESTAURANTERO Y SE NOTA QUE COME RICO

La hija de nuestra ex Primera Dama Angélica Rivero, Sofía Castro, vive a ratitos con su novio, desde hace tres años, el altísimo Pablo Bernot, y sabe que a su lado no va a sufrir porque suba el jitomate y nunca va a tener dolor de cabeza de donde va a comer, porque el es restaurantero y se nota que come rico.

La pareja viaja mucho y sus viajes no son a “la Marquesa” donde vamos “los de a pie” a alquilar burrito, ni tampoco son viajes de aventón, ¡son en avión privado!

Y que bueno, Sofía es muy madura, le tocó ser la niña consentida durante seis años de despilfarro en los Pinos y de pronto comenzaron unos ataques espantosos e injustos en su contra. Del oro le tocó el lodo, y fue muy feo como se ensañaron con la hija del Güero que es una mujer linda ¡Qué dicha que encontró un hombre bueno que la quiere!

POR SHANIK BERMAN

