Las “mentiras” de la Selección Mexicana

Después de que finalizó la Liga MX, la principal información del futbol mexicano ha comenzado a mutar a todo lo relacionado con la Selección Nacional y la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Ha sido a partir de este vuelco en la información que han surgido “noticias” o “trascendidos”, que han buscado sacudir parte del entorno del combinado, incluso, con temas como el de Carlos Vela, que ha quedado cerrado para el propio futbolista desde hace tiempo.

Si bien es cierto que para todos los que estamos en este negocio, la filtración de información es algo que nos ayuda a tener más claros panoramas de ciertos hechos, también lo es que parte de nuestra labor es no dejarnos llevar con lo primero que nos dicen y cotejarlo, para no caer en información errónea que al final se puede calificar, incluso, de mentira.

Esta semana se presentaron un par de casos en torno a la Selección. El primero de ellos, la versión de que gente de la FMF lo había buscado para ofrecerle ir al Mundial y que volvió a negarse.

Las reacciones fueron totalmente en contra de Vela, quien, después, en el día de medios previo a la final de la MLS habló con Hérculez Gómez y Mauricio Pedroza, de ESPN, a quienes les dijo que nadie lo había buscado. Sin embargo, mientras llegaba la versión del delantero del LAFC no lo bajaron de mediocre o de vende patrias, lo cual es una aberración, ya que, incluso, colegas se dejaron ir por el trascendido sin corroborar la información y ahora han quedado como bufones.

Luego está el tema de quiénes irán y quiénes no irán a Qatar. Desde el día de medios que hizo la FMF en California, el DT Gerardo Martino dejó claro que todos los futbolistas que se subieran al avión rumbo a Girona, España, sabían su lugar en el equipo y si serían considerados para la Copa del Mundo. Entonces que no vengan a decirnos que El Tata ya habló con ellos.

En esa misma línea de comunicación, aseguraron que elementos como Diego Lainez no irán al Mundial, lo mismo que Jesús Manuel Corona y Raúl Jiménez. En el caso de Lainez, es uno de los futbolistas que tiene como opción de cambio, con quien más ha peleado Martino para que tenga minutos de juego con su equipo, por eso dejó al Betis, aunque con el Braga tampoco es tan regular. Por eso hay que cuidar las fuentes, el lugar de donde sale la información. En el caso de Raúl hay otra versión que marca que le aguantarán hasta lo último; incluso, llevarán a Santiago Giménez a Qatar (ya no harían el viaje inicial 26, sino 27) por si el delantero del Wolverhampton no está listo, ahí entraría el del Feyenoord.

Insisto, no es ganar la nota, la exclusiva tiene su fuerza por sí misma, por la veracidad de la información. El tema aquí es saber informar y no deformar lo que hacemos para evitar caer en mentiras. Seguramente habrá más del tema Selección en los siguientes días hasta que Martino dé la lista “final” para Qatar el 14 de noviembre; aun así, seguirá la polémica en el tema de Jiménez-Giménez.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

MAAZ