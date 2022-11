Auguro éxito en la marcha del Presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar el cuarto año de su gobierno. El Presidente es el principal promotor y participante. Dijo que “quizá sea su última marcha”. Serán cientos de miles de personas las que llegarán o intentarán llegar al Zócalo. La masa humana ocupará la Columna de la Independencia, el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, las calles de Madero y 5 de Mayo, hasta la plancha del Zócalo.

¿Quiénes marcharán? El “Andresmanuelismo”. Hablo de los simpatizantes del Presidente que por 18 años, en las malas y en las buenas, lo han acompañado, que apoyan su gobierno y que participan en las encuestas donde aparece con altos niveles de aceptación. Éste será el contingente mayoritario.

Marcharán los militantes y simpatizantes de Morena. Los beneficiados de los programas sociales que, por su voluntad o obligados, asistan. ¡Malditos, mil veces malditos! Aquellos que condicionen un apoyo. El presidente marchará acompañado de 22 gobernadores, de sus tres corcholatas presidenciales, de sus diputados federales, senadores, principales colaboradores e invitados especiales. Los gobernadores convocaron a las fuerzas vivas de sus estados, cuyos contingentes seguirán un riguroso orden alfabético. AMLO será el primer Presidente en funciones que marche.

Muy temprano, miles de adultos mayores llegarán directo al Zócalo a esperar a AMLO; otros estarán en las banquetas observando el paso de los contingentes. Los más numerosos serán los del Edomex, encabezado por Delfina Gómez y la CDMX. Respeto y saludo a todos los participantes. Que sea una manifestación pacífica, que sea una fiesta.

Las marchas convocadas desde el poder no valen. La movilización de AMLO desde la Presidencia no es una marcha; es un ensayo general. ¿Cuál es el objetivo? Es la reacción a la marcha del 13 de noviembre. Lo más importante es el mensaje al interior de su propio movimiento. El mensaje y el reto son a sus corcholatas presidenciales, a los senadores, a los diputados y a los gobernadores para que no olviden la calle; que no se acostumbren a las amplias oficinas y a los recursos que vienen con los cargos y el poder; que los herederos de su movimiento deben gastar suela y que su sucesora o sucesor deben ser lideres sociales.

En 1987, el Consejo Estudiantil Universitario recuperó las calles. Aún recuerdo el nervio de pisar la plancha del Zócalo en defensa de la universidad pública. Acompañé a AMLO en su primer y segundo éxodo por la democracia, en su lucha en contra del desafuero y por supuesto, en el plantón del Paseo de la Reforma. Acompañe a Vicente Fox y a Salvador Nava, cuando les robaron las elecciones de Guanajuato y San Luis Potosí.

He marchado muchas veces y lo seguiré haciendo cuando lo considere necesario. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

Por Onel Ortíz Fragoso

@onelortiz

MAAZ