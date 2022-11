La balada de Johnny y Amber (en la FIL)

Johnny Depp y Amber Heard estarán muy presentes en la edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que comienza este sábado. Que no es lo mismo que estar presentes. El principal encuentro del pensamiento en Iberoamérica poco tiene en común con el programa de Oprah Winfrey, por lo que la ex pareja de estrellas de Hollywood no tendría mucho que hacer en él en persona. Pero, justo en tanto principal encuentro del pensamiento, la FIL no puede sustraerse a tomar su conspicuo juicio de divorcio como punto de partida para pensar la esfera digital contemporánea.

De muro a muro es el título del coloquio sobre nuevos paradigmas que me honro en coordinar para FIL Guadalajara hace seis años. Nuestras ediciones han abarcado temas que van de la crisis de la democracia liberal a las transformaciones sociales acaso definitivas resultantes de la coyuntura pandémica. Su metodología parte de un proceso permanente de rastreo de tendencias que nos lleva a atender desde papers académicos hasta estudios de mercado, desde novedades editoriales hasta –como en el caso que nos ocupa– noticias habitualmente consignadas a la sección de espectáculos.

Seguimos con atención el caso Depp – Heard y sus múltiples lecturas, e hicimos la propia, que nos llevó a concluir que en él están jugados tres síntomas de la ciudadanía digital contemporánea… o más bien de su lamentable ausencia: 1) el auge de la ciberviolencia, que ha trascendido la esfera político electoral para entronizarse en el campo civil y aún en el doméstico, como testimonian las estrategias de márketing digital desplegadas por ambas partes; 2) los problemas que entraña la práctica en redes sociales conocida como cancelación, menos fiable en términos morales de lo que quisieran sus apologistas y en una relación confusa con los valores de la mercadotecnia empresarial; 3) el futuro del movimiento #MeToo, cuyas bondades son muchas pero cuyos efectos perniciosos acaso se revelen mayores en episodios como éste.

No persigue el coloquio, sin embargo, la confirmación los propios prejuicios: por ello apelamos a voces de países, generaciones y orígenes intelectuales distintos, a que un cineasta pop de éxito iberoamericano debata con una feminista queer asiáticoestadounidense, a que una crítica de arte mexicana protagonista del #MeToo dialogue con un legendario filósofo francés que lo cuestiona. En esa nómina hay nombres famosos –Manolo Caro, Gilles Lipovetsky, Julián Fuks– pero tampoco se trata de un desfile de rockstars intelectuales: De muro a muro es, sobre todo, un encuentro de ciudadanos activos que, desde sus especialidades, debaten la agenda de la ciudadanía global contemporánea.

