“Mi beca para empezar”, la educación es prioridad para Claudia Sheinbaum

Un millón 200 mil niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de México tienen una beca que les permite continuar con sus estudios en preescolar, primaria y secundaria, gracias a la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca para Empezar”, es un programa único en el país, para llevar a cabo este programa desde el inicio de esta administración se destinaron 12 mil 600 millones de pesos, el objetivo siempre ha sido que ningún estudiante abandone las aulas por falta de recursos económicos en el hogar.

Anteriormente existía un programa de becas que fue mal llamado “Niños Talento”, en donde sólo aquellos alumnos con calificaciones de 9 y 10 podían acceder a una beca que premiaba su esfuerzo.

Aquel programa discriminaba a todos los demás alumnos que no alcanzaban el promedio requerido. ¿Eso significa que ellos se esforzaban menos y por eso no merecían el apoyo? No es así.

Desafortunadamente las condiciones sociales y económicas no permiten que todos los estudiantes tengan un buen desempeño académico, pues muchas niñas, niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza en donde los padres hacen un gran esfuerzo por mandarlos a la escuela.

Muchas veces los infantes viven en condiciones tales que no desayunan antes de tomar clases, pues las familias no cuentan con el sustento para llevar alimento a su mesa. Es así que se ven vulnerados, pues no cuentan con la misma energía y desarrollo cognitivo que otros alumnos.

Con la llegada de “Mi Beca para Empezar”, hoy 1.2 millones de niñas y niños que asisten a escuelas públicas en la Ciudad de México, desde preescolar hasta la secundaria se ven beneficiados con un apoyo que se entrega mensualmente por 10 meses al año, así tengan excelentes calificaciones o no.

De tal modo que los menores de preescolar reciben pesos 500 pesos, en primaria y secundaria reciben 550 pesos y los Centros de Atención Múltiple (CAMS) reciben 600 pesos mensualmente.

A este programa se suma la entrega de 870 pesos del programa “Útiles y Uniformes Escolares” que juntos pueden alcanzar la entrega de mil 370 pesos al inicio del ciclo escolar.

Este dinero va directamente a los alumnos y sus familias para que lo ocupen en lo que ellos consideren pertinente y les ayude a continuar sus estudios, ya sean libros, ropa o incluso alimentos. Es un programa de apoyo directo a las familias que no se encuentra en ningún otro estado de la República y que disminuye las brechas sociales.

De acuerdo con el informe de “Evaluación de la políticas públicas de Educación en la Ciudad de México” (EVALÚA CDMX) el programa “Mi Beca para Empezar” logró reducir la deserción escolar en escuelas públicas de nivel básico en la Capital durante la pandemia por Covid-19.

En el informe de EVALÚA se detalla que este programa beneficia a las familias más vulnerables, tan sólo en el año 2021 el 93 por ciento de las familias beneficiarias reportaron ingresos menores a los 10 mil pesos mensuales.

En ese mismo año, nueve de cada diez familias beneficiarias consideraron que el programa es importante para la economía familiar, mientras que siete de cada diez padres de familia consideraron que la beca da tranquilidad a la economía de sus hogares por la regularidad en que se transfieren los recursos.

Así mismo, se optimizó la infraestructura y se le dio mantenimiento a dos mil 731 escuelas públicas de educación básica de la ciudad para que niñas, niños y adolescentes estudien en lugares dignos.

No cabe duda que las acciones emprendidas en la administración de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para las infancias son un parteaguas en la historia y un ejemplo a seguir para que otros estados e incluso países lo repliquen. Mientras tanto desde el Congreso de la Ciudad lucharemos para que estos derechos de niñas, niños y adolescentes sean ley y permanezcan para las futuras generaciones.

Janecarlo Lozano

Diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México

MAAZ