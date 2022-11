Construyendo la paridad estatutaria para las mujeres de Acción

El pasado sábado 12 de noviembre, Acción Nacional, firme en su convicción de reconocimiento, apoyo y protección hacia las mujeres, realizó reformas a sus estatutos para garantizar que sus derechos político-electorales sean respetados. Esta reforma histórica representa un avance no solo para Acción Nacional, si no para el sistema de partidos que aún se resisten a la participación política de las mujeres.

La paridad y los espacios libres de violencia de género son los estándares que prevalecerán en la vida interna del partido. Mas del 57% de los artículos reformados están principalmente dirigidos a proteger y garantizar los derechos político-electorales de las mujeres.

La paridad estatutaria dentro del partido es una realidad, y con ella, la garantía de la representación de las mujeres en todas las dirigencias, órganos de decisión, comisiones del partido y candidaturas. Nuestra misión es hacer que la participación de las mujeres de acción se vuelva protagónica.

En esta reforma también se refrendó el compromiso de prevenir, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, creando la Comisión de Atención de Género, que vigilará la aplicación de la paridad, asesorará, orientará y acompañará a víctimas de violencia política e implementará acciones para prevenirla y erradicarla.

Se incluyó un protocolo de prevención y atención de los casos de hostigamiento y acoso sexual, donde de la mano de los demás mecanismos que garantizan la no discriminación y violencia, incluyen medidas integrales de reparación.

Adicional a esto, dentro de la reforma se acordó dotar de presupuesto y tiempo aire a candidatas mujeres no menor al 40%, garantizar que en las campañas y propaganda electoral no se discrimine por razón de género y que no esté basada en roles o estereotipos que contribuyan a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, se garantiza la capacitación permanente en materia de perspectiva de género, derechos humanos, la no violencia de género y demás temas transversales.

Acción Nacional rechazará el registro de la precandidatura a quien tenga sanciones por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, sea deudor o deudora alimentaria, haya ejercido violencia familiar o doméstica, o esté condenado o condenada por delitos sexuales o cualquier agresión de género.

Es importante reconocer como un gran aliado e impulsor de las reformas al presidente nacional Marko Cortés, que, gracias a su preocupación e interés, logró en esta administración un avance histórico para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres en la vida interna del partido, así mismo, reconozco a todos y cada uno de los militantes que votaron a favor de la paridad, que reconocen y respetan a las mujeres y condenan cualquier tipo de violencia contra nosotras.

Para Acción Nacional, propiciar la participación de las mujeres no es un mero tema coyuntural. Sabemos que la política es un espacio desde el cual, las mujeres de acción, seguiremos luchando día con día para que en este país no nos falte Ni una Menos.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN

