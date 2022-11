¡Qué alegría! Andrea Escalona se va de 'Hoy'

Llena de alegría está Andrea Escalona, pues faltan tres semanas para que deje Hoy y viva tranquila sin el agobio del trabajo la última etapa de tu preñado. La conductora abandonará el matutino de Las Estrellas el viernes 02 de diciembre y pocos días después va a viajar a Estados Unidos, pues allá ha decidido parir (hecho que debe ocurrir por ahí del 20 de dic). Ella calcula que su reincorporación a Hoy sea a finales de enero.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El viernes a los 90 años murió el señor Francisco Ibarra López, presidente y fundador de Grupo ACIR.

¡QUÉ CAGADOTA!

Univisión confundió a la finada Edith González con Edith Márquez. ¡Imbéciles!

AVISOS PARROQUIALES

Este viernes arranca en León, Guanajuato el famoso Festival Internacional del Globo 2023. La conducción estará a cargo de Andrea Legarreta, Adrián Uribe y Vanessa Claudio.

TIPO DESAGRADECIDO

Me entero que Charly López está haciendo todo lo posible ¡para que corran a Luisa Fernanda de Vivalavi! De esa miserable manera le paga que lo haya metido a trabajar a dicho programa de Multimedios Televisión (Canal 6). Y es que, sépalo, Luisa Fernanda cuando la contrataron sugirió que también contrataran a aquel ¡y no solo eso!, pues cedió parte de su sueldo para que de ahí saliera la nómina de López. Lamentablemente la ingratitud no tiene memoria y Charly olvida que por Luisa Fernanda tiene trabajo en Vivalavi y ahora para quedar bien con Sergio Mayer (que recientemente se peleó a muerte con la susodicha) ¡está pidiendo que la corran!

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El viernes estará disponible, en forma física, Victoria el nuevo disco del 'Divo de Linares' RAPHAEL.

SERÉ BREVE

Sara Corrales se ha vuelto la protagonista de los sueños húmedos y las erecciones matinales de Gabriel Soto.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes, miércoles y jueves participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el gran favor de su sintonía.

