¡Confirmado! La siguiente en salir de 'Venga la Alegría' es

Me entero que Laura G es la que sigue en la lista de «despidos» de Venga la Alegría. La nueva administración de TV Azteca prescindirá pronto de sus servicios. Su fin de ciclo ahí es próximo.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Mientras se transmitía el más reciente episodio de Máster Chef Celebridades, el presentador del estupendo programa Lazos de Sangre, Boris Izaguirre, anunció el próximo estreno en TVE de la telenovela mexicana Diseñando tu amor (protagonizada por Gala Montes y en la que actúa mi suegra, la señora María Sorté).

¡ALBRICIAS!

PAVEL GRANADOS, ese señor que tanto admiro por su cultura, ha sido nombrado director de Canal 22. Enhorabuena, maestro.

¡QUÉ CAGADOTA!

Avísenle a la señora Maxine Woodside que quien actúa en Mi camino es amarte es Leonardo Daniel ¡no Leonardo García!

ANIVERSARIO DE 'NETAS DIVINAS'

Se avecina la transmisión del cumpleaños de Netas Divinas ¡y oh sorpresa! en él no estuvo incluida Galilea Montijo. Sí, ella decidió no participar en el programa de aniversario de tal emisión de Unicable al que se integró en mayo de este año ¡más a fuerza que por ganas!

¿LO MOCHARAN DE LOS PROMOCIONALES NAVIDEÑOS DE TV AZTECA?

Hace unos días el talento artístico que conforma Televisión Azteca realizó su campaña de Navidad. Por ahí desfilaron los conductores de noticias, deportes y entretenimiento. Entre los ausentes, debido a que no se hallaban en CDMX, estuvieron la chef Betty y su homólogo Pablo Albuerne. Tales promocionales navideños se grabaron antes del despido de Venga la Alegría de William Valdés, por eso sí alcanzó a participar. La incógnita es si la televisora del Ajusco recortará su imagen. Por cierto, Sergio Sepulveda se ha mostrado feliz con la cesantía del cubano. Me cuentan que el sabelotodo (léase con sarcasmo) siempre vio con inferioridad al aprendiz.

YA VIENE NAVIDAD

El lunes 14 del presente el talento de Imagen Televisión grabará sus promocionales navideños.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Me sorprendió escuchar a Horacio Aquiles Villalobos en la emisión radial de Flor Rubio (la cual se trasmite de L a V de 15 a 17 h por 1470 de AM). Hace tiempo él la atacaba sin misericordia en un extinto programa radiofónico de MVS Radio. No sé si entre ellos ha nacido amistad o solo se trata de una tregua debido a que trabajan juntos en Venga la Alegría, pero le admiro a Flor María Natividad que le abra sus micrófonos al que la denostaba y no la bajada de (prefiero no repetirlo). Yo no podría.

SE CASA

Mañana es el casamiento de Alexander, el único hijo de la primera actriz Azela Robinson.

AVISOS PARROQUIALES

El domingo TVE transmitirá el capítulo de Lazos de Sangre dedicado a la agrupación que hizo huella en la música española y de habla hispana, MOCEDADES.

SERÉ BREVE

Ya quiero que sea 11 de noviembre para descargar b la canción que grabaron a dúo Gloria Trevi y JUAN GABRIEL.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.