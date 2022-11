Morena y sus aliados aprobaron el Presupuesto de un solo hombre

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), —que elabora el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que es aprobado por la Cámara de Diputados—, se establece la cantidad, distribución y destino de los recursos públicos de los tres Poderes de la Unión, así como de los organismos autónomos y las transferencias a los gobiernos estatales y municipales.

El martes pasado, los diputados avalaron en lo general el PEF 2023, con 273 votos a favor y 222 votos en contra de PAN, PRI, PRD y MC. Sobre el documento se presentaron más de dos mil reservas.

Este Presupuesto, de 8.29 billones de pesos, es el más alto en la historia de nuestro país. Así es, el gobierno actual gasta mucho más que los gobiernos anteriores, y, aun así, la crisis en materia de seguridad, la corrupción y la deficiencia en el sector salud cada vez son más graves. El crecimiento de México es nulo a pesar del gasto tan grande que existe.

Como ejemplo de lo irracional de la distribución de los recursos públicos para el siguiente año, basta con observar el incremento que tendrá la construcción del Tren Maya (143 mil millones de pesos), así como la refinería de Dos Bocas (47 mil millones de pesos), ambos proyectos caracterizados por un sinfín de problemas técnicos y legales, pero que representan las obras emblemáticas del gobierno actual.

Por otro lado, es significativo el recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) por un monto de cuatro mil 475.5 millones de pesos, hecho que impactará en las próximas elecciones, así como la disminución de recursos a otros organismos autónomos y al Poder Judicial. Como si esto fuera poco, se hicieron recortes importantes para la compra de vacunas y no se prevén recursos para la compra de medicamentos oncológicos.

Este Presupuesto de Egresos es un engaño para la ciudadanía, pues lejos de beneficiar a la población la deja desprotegida. No es un presupuesto justo, sino que con su aprobación se dio gusto a una sola persona. En resumen, se recortaron miles de millones de pesos a todo lo que no es controlado por el Presidente de la República y que, por lo tanto, no le resulta útil de manera directa para lograr sus propios fines. Queda demostrado, una vez más, que la gente es lo que menos le importa al Gobierno Federal.

DETALLES. Nos vemos el domingo 13 de noviembre a las 10:30 am en el Ángel de la Independencia, para DEFENDER al INE, porque #ElINENoSeToca.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL CEN DEL PAN

@MARIANAGC

PAL