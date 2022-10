Hacía rato había iniciado la sesión y los escaños de la bancada del PRI en el Senado de la República lucían vacíos. Desde el ala panista, Xóchitl Gálvez sacó su celular y tomó una fotografía de tan elocuente soledad. —Se les cae la cara de vergüenza (a los priistas). No tienen cara para presentarse aquí después de lo de anoche—, diría la hidalguense. Pasó el tiempo.

Uno que otro tricolor —de los que votaron a favor la iniciativa para extender el plazo del Ejército en las calles hasta 2028— asomó y cruzó por el patio del Federalismo rumbo al salón de sesiones. Manuel Añorve, uno de ellos: ¿Que si rompieron la alianza opositora con su voto? Eso es algo que deben discutir las dirigencias del PRI, PAN y PRD, repuso. ¿Que si eran “traidores”, como los calificó el presidente del PAN, Marko Cortés? No comparto esos calificativos, zanjó. ¿Que si los amenazaron? ¡Una absoluta mentira!, replicó.

Mario Zamora caminó también en solitario. Era evidente que sus compañeros del bloque de contención les lanzaban miradas reprobatorias. No pocos, incluso, los miraban como apestados. Pero el sinaloense se defendió: ¡Yo no he traicionado a nadie!

En el salón de sesiones —semivacío—, el canciller Marcelo Ebrard comparecía. Pocos hacían caso de sus palabras. Buena parte de los senadores se ocupaban de otros menesteres, deambulaban por los pasillos, conversaban en el patio, respondían a entrevistas.

Una de sus principales inquietudes era qué ocurrirá ahora con el bloque de contención que habían formado y que antenoche se quebró, con los votos de nueve priistas y dos perredistas. ¿Todavía tendría oportunidad de subsistir?

Lo comentamos con Julen Rementería. Para nuestra sorpresa —luego de su enojo en tribuna al ver venir el voto con Morena de priistas (a excepción de Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu) y perredistas (no el de Juan Manuel Fócil) la noche de la votación sobre la militarización—, el coordinador de los senadores del PAN habló de posibilidades de reconstruirlo.

—No podemos hablar de un rompimiento en definitiva...Platicaremos. Trataremos de unirnos de nueva cuenta aquí en el Senado siguiendo algunas causas. Lo de la alianza opositora y las declaraciones del presidente de su partido las dejó de lado. Él, a lo suyo en el Senado: a construir. Cierto reconoció, que había senadores “lastimados” por el voto de la mayoría de los priistas. Aún así, Rementería confía en que vendrían nuevas oportunidades para actuar como bloque de contención. En cambio, dentro del propio PRI, las heridas parecían más profundas.

•••

GEMAS: Obsequio del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca: “Me entero por un comunicado de Segob de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

MAAZ