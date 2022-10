Logra México acuerdo de energías limpias con EU

*La buena noticia es que México se comprometió este fin de semana con Estados Unidos, nuestro primer socio comercial, a acelerar la generación de energías limpias y reducir emisiones contaminantes en la lucha contra el calentamiento global. La firma fue entre John Kerry, el zar de nuestros vecinos contra el cambio climático, y el canciller Marcelo Ebrard que le hizo la chamba a las ausentes secretarias de energía y economía.

*Me comentan que en Puebla se adelantó la quema del Judas, pero del Judas de la 4t. Todos hablan del justo destino de Melitón Lozano Pérez, el maestro izucarense que mordió la mano que le dio de comer, la del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien le confió la SEP estatal y le dio ánimos para sucederlo, pero de transa, traidor y “doble juego” ya se le van descubriendo sus andares. Se comenta en mentideros políticos de Angelópolis, donde vive Melitón Lozano, que volverá con más fuerza gracias a su esposa Juana Marmolejo, coordinadora de Comunicación de Morena en Puebla. Sin embargo, la señora fue exhibida con pruebas por armar una conspiración contra un municipio de Morena y se dice que, a otros municipios más el matrimonio les pasa charola desde hace un año para fondear su pre-pre campaña, bajo el argumento de que ellos dos palomearon a sus alcaldes. Sería interesante conocer la opinión del partido guinda sobre las acciones de Juana Marmolejo, contrarias a los principios de la 4t y como consejera de su esposo.

*Ahora que Manuel Espino puso en la mesa el tema de pactar con el crimen organizado para poder gobernar, nos comentan que lograr la paz es posible con base en la justicia. Se trata de un esquema de abrazos, no balazos, justicia transicional y esquemas de pacificación, mediante la aceptación de la comisión del delito, reparación del daño a las víctimas, creación de un archivo histórico de los hechos, judicialización con penas reducidas por la colaboración con el estado mexicano y, por último, la firma de un acuerdo de no repetición de la conducta. Cuando se habla de pacificar al país no se trata de acordar con criminarles, sino de esquemas jurídicos que ya han sido probados en varios países del mundo como España y el mismo Estados Unidos, con sistemas de justicia que prevén prácticas para lograr beneficios para los ciudadanos, beneficios para el estado y mayor control sobre los grupos criminales. No se habla de perdón ni impunidad, sino crear un nuevo sistema de justicia, de resarcir a víctimas por el daño sufrido y de buscar crear un estado de paz fundamentado en la justicia.

*A pesar de que Alito Moreno está de visita por varios estados del país para presumir que el PRI está unido, la realidad es otra porque al interior del tricolor ya casi nadie lo toma en cuenta y ello quedó demostrado en la designación de candidatos para las elecciones venideras en el Estado de México y Coahuila. Para muestra un botón: en la designación de Alejandra del Moral como candidata al Edomex, me aseguran que ninguna llamada hubo por parte de la dirigencia estatal del tricolor a la presidencia del CEN priísta para avisarle al menos la decisión tomada en Toluca. Lo mismo en Coahuila, donde el PRI está de acuerdo en ir en alianza con PAN y PRD, pero teniendo al margen a Alito para no perjudicar la coalición. El caso es que el campechano cada vez está más solo, aunque le quedan sus amigos de Morena en la Cámara de Diputados. Habrá que ver con qué sorpresa sale ahora que se discuta la Reforma Politico-Electoral en San Lázaro.

*Acusado de de delincuencia organizada, fue detenido en Nayarit el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien era mando de la policía en esa entidad cuando se registró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. A Vázquez Pérez se le relaciona por sus vínculos con el cártel Guerreros Unidos y tendrá que enfrentar además acusaciones por desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia. El teniente en retiro fue aprehendido en Tepic y se le considera pieza clave por su probable relación con ex funcionarios federales en el caso de los normalistas, sobre todo ahora que para sus críticos, a Encinas se le está haciendo bolas el engrudo.

*Por dónde se le vea, es una gran oportunidad de negocios la celebración del Gran Premio de México en la capital del país, evento que ha dejado una derrama de 15 mil 675 millones de dólares en los últimos tres días, para los sectores comercio, servicios y turismo, lo que representa un incremento de 13.6% comparado con el año pasado. No menos importante en este tema es que la visita de más de 344 mil espectadores nacionales y extranjeros al evento, nos coloca como una ciudad vista como marca en más de 200 países y nos sitúa como una urbe con la infraestructura y capacidad de organización de este tipo de espectáculos, lo que no pueden presumir Santiago, Bogotá, Buenos Aires y otras de Latinoamérica. Lo mejor es que el presidente y director general de la Fórmula Uno Stefano Domenicali, anunció que el contrato con la capital de México se ha extendido dos años más para realizarse a partir del próximo 2023, hasta el 2025.

