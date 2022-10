Indicador ESG vs el greenwashing

Me llamó la atención la nota publicada por Judith Santiago en el diario El Economista titulada “Edomex busca 3,000 millones de pesos con bono sustentable” donde se narra que el Estado de México, a efecto de diversificar sus fuentes de financiamiento, el Ejecutivo decidió financiar parte de su programa de inversión pública productiva mediante la emisión de certificados bursátiles hasta por $3,000 millones de pesos, recibiendo las calificaciones “AAA”, por parte de Fitch y HR Rating, es decir la escala más alta para este tipo de emisiones, pero sin hacerse mención (desconociendo si participó o no) de la calificación crediticia de Standard & Poor's (S&P).

Esta circunstancia en principio me pareció relevante, debido a que S&P ha desarrollado criterios de calificación crediticia ESG (10/10/2021) donde se articulan los principios que incorporan los factores crediticios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), métricas bursátiles que le son propias para este tipo de colocaciones con tintes sustentables, y si bien es cierto que no todos los factores ESG influyen sustancialmente en la calidad crediticia de la entidad o de la emisión certificada correspondiente, no menos cierto es que los factores crediticios ESG influyen significativamente en la calidad crediticia de estos, a grado tal que los factores crediticios ESG pueden afectar las calificaciones crediticias.

Ejemplificando lo anterior, encontramos los siguientes factores crediticios ESG:

Factores crediticios ambientales que incluyen los siguientes:

Factores de riesgo de la transición climática.

Factores de riesgo físicos, incluidos cambios en los patrones climáticos.

Factores de capital natural, relacionados con la disponibilidad de recursos naturales.

Factores de desechos y contaminación.

Otros.

Factores crediticios sociales que incluyen los siguientes:

Factores de salud y seguridad.

Capital social, incluidos los temas de relaciones con consumidores y ciudadanos.

Factores de capital humano, tales como factores vinculados a disputas de empleados y productividad laboral, atracción y retención de talento, y acceso a mano de obra calificada.

Otros.

Factores crediticios de gobierno corporativo que incluyen los siguientes:

Factores de la estructura de gobierno corporativo.

Factores de gestión de riesgo, cultura y supervisión, incluyendo el riesgo cibernético.

Factores de transparencia y generación de informes.

Otros factores de gobierno corporativo.

Ahora bien, al momento de que S&P incorpora los riesgos ESG en sus metodologías por sector específico, desarrolla un marco de criterios para calificar gobiernos soberanos, y da ejemplos de la influencia de los factores crediticios ESG en sus análisis, igual caso para calificar gobiernos locales y regionales, incluso empresas, lo cual resulta muy ilustrador.

El indicador ESG de S&P permite descubrir si la emisión de un bono sustentable es realmente sustentable o solo greenwashing (lavado de cerebro con detergente verde), pretexto para un mayor endeudamiento.

POR MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO CERVANTES

COLABORADOR

PAL