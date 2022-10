General Motors: momento estelar

Me reuní con el presidente y director general de General Motors de México, Francisco Garza. Tuvimos una amplia conversación sobre las oportunidades y desafíos de su empresa y el sector automotor.

Me relató, por ejemplo, la forma en la que su corporativo estadounidense observa el desempeño de la economía mexicana, y me dijo que la empresa mantiene confianza en el resultado de las principales variables macroeconómicas mexicanas; como la proporción de deuda a PIB, la fortaleza del peso; el manejo estricto de las finanzas públicas; así como la solidez institucional por la autonomía del Banco de México.

General Motors tiene un enfoque claro hacia adelante: ofrecer “los mejores productos y tecnologías a los clientes”.

Esto redundará muy probablemente en retomar el liderazgo de la industria con la posición número uno del sector en unos meses. Las cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ya dan cuenta de ello, pues de enero a septiembre GM obtuvo un crecimiento en ventas nacionales de 19.4 por ciento, mientras que el sector en su conjunto apenas aumentó 2.73 por ciento en

volumen.

La producción y exportaciones de GM este año también crecen. La primera a una tasa de 24.8 por ciento y la segunda 26.1 por ciento; en ambos casos superando enormemente el desempeño de la industria.

Garza me detalló uno de sus grandes desafíos: empatar el reclutamiento de jóvenes capacitados con el veloz desarrollo que experimenta actualmente la tecnología automotriz debido a la transición eléctrica. Las universidades no van a la misma velocidad, por lo que GM ha tomado la iniciativa para acudir a ellas con unidades eléctricas (“motores”) e insertarse en las aulas para terminar de capacitar a los jóvenes. No hay alternativa: se han convertido en capacitadores.

Asimismo, la compañía capta a miles de becarios que realizan estadías en las plantas, muchos de los cuales terminan siendo enviados a Estados Unidos, otros permanecerán en las fábricas en México y otros más son reclutados incluso por empresas competidoras.

De acuerdo con Garza, el sector vive una transformación profunda. En su caso buena parte del “renacimiento” eléctrico de la base productiva que tiene en México se podrá ver a partir de 2023, cuando la planta de Ramos Arizpe, que ha sido reconvertida, sea plenamente operativa. Esta firma tuvo un ciclo desafiante en años recientes, pero ahora está mostrando el calibre de la confianza y del plan de inversión para México que está en marcha para el largo plazo.

BANCO AZTECA

Banco Azteca cumple hoy 20 años. En este tiempo acumula casi dos mil sucursales, 58 mil empleados y presencia en más de 800 municipios —en 200 de los cuales es la única institución bancaria—. Su compromiso es impulsar la inclusión financiera con productos de uso sencillo.

