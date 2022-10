Se acerca la convención anual, en Acapulco

Estamos a dos semanas de la inauguración de nuestra convención anual número 60. Desde ese 14 de febrero de 1963, cuando se reunieron 11 países para fundar el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), año tras año, se da cita el mundo de este deporte en estos congresos, donde se tratan una gran diversidad de temas; se reúne la crema y nata y se toman las decisiones más importantes para el desarrollo del pugilismo.

Kazajistán estaba preparado para organizar este importante evento; se firmó el compromiso hace tres años, y en realidad Suleimen Promotions, realizó una importante cantidad de preparativos para recibir al mundo del boxeo en su país.

Lamentablemente la guerra que se está llevando a cabo en la región nos obligó a cambiar de sede. Fue así, que en muy poco tiempo, logramos encontrar uno de los más bellos destinos del mundo, Acapulco, Guerrero, México.

Palacio Mundo Imperial será el centro de reunión. Estoy maravillado de sus instalaciones; el hotel es hermoso, funcional, y muy accesible, y cuenta con un centro de reuniones, a nivel de cualquier sede de congresos en el mundo.

Estamos preparando una serie de sorpresas que, sin duda, alguna llenarán de momentos emotivos nuestras reuniones de trabajo, así como las actividades sociales.

Don King viene, con su gran entusiasmo. A sus 91 años, ya está considerando usar sus banderas para recorrer los pasillos gritando: ¡Viva México! ¡Viva Acapulco! ¡Te quiero mucho! y ¡yo tengo mucho hambre! (sic).

Jackie Nava será coronada como La Reina del Boxeo, tras su retiro del cuadrilátero, luego de una carrera de 20 años, 17 de ellos, como campeona mundial.

Julio César Chávez y Canelo Álvarez serán los representantes de la grandeza del boxeo mexicano en compañía, de al menos, 40 campeones más de nuestro país.

Además de Miguel Cotto, Jeff Fenech, Vinny Paz, Fernando Vargas, Jessie James Leija, John H. Stracey, Antonio Tarver y las grandes campeonas legendarias Christy Martin y Mia St. John, entre muchos más, estarán el bello Puerto de Acapulco.

También acudirán una importante cantidad de campeones actuales y monarcas del futuro.

José Cantoral está confirmado para cantar el Himno Nacional Mexicano. El hijo del más grande compositor de nuestro país, don Roberto Cantoral, quien fue mi hermano del alma, y que colaboró con el WBC y el boxeo en una gran cantidad de ocasiones, nos hará el honor de entornarlo y también nos dará una sorpresa más.

FAMILIARIDAD. Los miembros del Consejo Mundial de Boxeo se reúnen anualmente para ver por este deporte. (Crédito: Especial)

DÍAS DE TRABAJO

Las convenciones son el momento de revisar los estudios y programas para ajustar e implementar nuevas reglas que hagan al boxeo más seguro; en estas reuniones se han tomado las decisiones que han cambiado el boxeo, a través de

los años.

En 1982 se decidió bajar de 15 a 12 rounds las peleas de campeonato mundial, la regla más importante de la historia del boxeo, ésta ha salvado incontables vidas y garantizado la calidad de vida, después de los años de actividad en el ring. Los comités se preparan durante meses para trabajar y lograr sus objetivos.

El comité de clasificaciones, el legal, WBC Cares , el médico y así cada uno, se reúne en sesiones de trabajo para después presentar en el pleno, el plan de tareas para el siguiente año.

Réferis y jueces reciben entrenamiento, capacitación y certificación; WBC Cares visitará una casa hogar para llevar ilusión y motivación a quienes lo necesitan, y también tenemos grandes momentos de diversión en las cenas de premiación, cócteles y la noche de talentos.

Habrá dos funciones de boxeo dentro del marco de la convención; una se realizará en el OlaFest, de Mundo Imperial en las instalaciones de la Arena GNP, y la otra, en el Centro de Convenciones de la ciudad, donde Promociones Zanfer y TV Azteca, La Casa del Boxeo, tendrán la función en vivo para su transmisión a nivel nacional.

CARISMA. El expromotor Don King ya confirmó su presencia en el evento a desarrollarse en Acapulco. (Crédito: Especial)

¿SABÍAS QUE...?

México ha sido anfitrión de una diversidad de convenciones de nuestro organismo. La CDMX en ocho ocasiones (1963, 1968, 1971, 1972, 1980, 1988, 2000 y 2021), mientras que Cancún, en cuatro (1992 ,2010, 2012 y 2019), y ésta será la primera ocasión que Acapulco reciba al CMB, con sus 170 países afiliados.

ANÉCDOTA DE HOY

Pues les cuento que en las convenciones es donde más anécdotas se han dado. Siempre fue el momento más feliz para mi papá. Ahí veía a toda la comunidad del boxeo mundial en una semana llena de alegría: promotores, boxeadores, jueces, réferis, comisionados, doctores y prensa, en fin, toda la comunidad del boxeo en un mismo lugar.

Ahí aprovechaba para atender reuniones privadas con diversos grupos que buscaban su atención. Recuerdo la convención en Tokio, la delegación de Ucrania pidió un encuentro, el cual se acordó a las siete de la mañana, en la suite de don José.

Llegué temprano con mi hermano Fernando para recibirlos y preparar todo. Ya sentados en la sala, el señor Chistov sacó de una bolsa una botella de vodka, y desenvolvió un mega pedazo de tocino crudo, pues esa es la tradición en su país. Discretamente mi papá nos dijo en español: “Mijito: toma el vaso de vodka y el pedazo de tocino, y me lo quitan y se lo comen, y me dicen que no puedo por mi dieta”.

¡Pues nos tocó meterle al tocino crudo y al vodka con singular alegría! En Torremolinos, España, durante una de las cenas, mi papá le dice a Don King: “¿Qué te parece este espectáculo de flamenco? ¡Mira qué baile y qué música! Don King se paró de un brinco y se subió al escenario, sacó de su bolsa cinco mil dólares en efectivo y los empezó a enseñar y gritó: “Sí, son para ustedes ¡Que siga la música!” Y empieza a bailar al son de la música. De repente, dio un paso y perdió el equilibrio, y ¡Pum! se cayó de espaldas, se paró de inmediato y lo curioso fue que no se le cayó ni un solo billete de las manos… Mi papá no podía parar de reír. En Bangkok, Tailandia, Duane Ford y otros amigos estaban tomando cerveza en el bar del hotel, ya era tarde, las dos de la madrugada y se les ocurrió jugar una broma a algunos convencionistas… Duane llamó a sus cuartos y en tono tailandés les decía que lo esperaban en el lobby para una entrevista del canal de TV local. Así fueron bajando poco a poco, algunos recién bañados, y al percatarse que habían caído en la broma, se unieron al grupo de tomadores en el bar del hotel.

Y así en cada reunión se dan incontables memorias que, por el resto de la vida, nos traen recuerdos de lo que fue vivir estos momentos en compañía de nuestra familia del boxeo.

