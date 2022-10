El mundo enfrenta una regresión autoritaria. El péndulo que oscila entre el autoritarismo y el pluralismo, entre las dictaduras y los sistemas democráticos se balancea –como imaginó Linz- hacia sistemas cerrados, y ha hecho una pausa.

No es solo Trump o López o el otro López; o los sospechosos habituales de Erdogan, Modi, Putin u Orban. La restricción de libertades sociales y políticas en China hacen que el “fin de la historia” se vea inalcanzable. De acuerdo con Freedom House, los derechos políticos y las libertades civiles, en todo el planeta, han decrecido de manera continua en los últimos 16 años.

China representa la mayor amenaza al orden global por su poderío militar, económico y político. En nuestro país, el paradigma chino, se ha convertido en referente permanente de la nomenclatura obradorista.

Xi Jinping se ha convertido en un emperador moderno. Y con esto ha roto la inercia de tres lustros donde de manera ordenada y periódica se transfería el poder de camarilla en camarilla al interior del Comité Central del Partido Comunista Chino. Hace solo diez años en el cenit del Glasnost Chino, Hu Jintao y Wen Jiabao, pasaban la estafeta al igual que lo habían hecho Jiang Zemin y Zhu Rongji una década antes. Xi rompió la inercia, trastocó la endeble estabilidad política y al reelegirse por un tercer periodo emana como un nuevo Mao.

Durante la década pasada Xi se ha convertido en una figura transformadora a la par de los otros dos gigantes del comunismo chino: Mao Zedong y Deng Xiaoping. Al igual que ellos, revirtió las medidas que sus antecesores pusieron en marcha y que promovieron cierta apertura. En “Coalitions of the Weak”, Victor Shih, argumenta que desde Mao hasta Xi los dirigentes partidistas han eliminado buenos cuadros, nulificado mandos y se han rodeado de burócratas y políticos mediocres que no representan una amenaza a su liderazgo: déjà vu. El argumento central de Shi es que al colocar jóvenes despistados (clueless), corruptos y sin ninguna experiencia (pienso en los juniors de Morena) en posiciones de gran relevancia e influencia fue una estrategia deliberada de

Mao para realzar su figura y perpetrase en el poder hasta su muerte. El poder político se robustece a costa de eficiencia y eficacia en la puesta en marcha de las políticas públicas.

Xi encarceló a más de cien mil chinos con base en fundadas acusaciones sobre corrupción pero también a opositores. El obradorato no solo comparte ethos y corpus ideológico con el partido comunista de Xi, también comparte modus operandi.

El gobierno mexicano ha instalado equipos de vigilancia en la frontera a pesar de advertencias de la diplomacia estadounidense en México. El presidente López Obrador no ha leído bien la bonhomía con la que se conduce Biden frente a México y su gobierno.

Emular y cortejar al régimen chino descompondrá aún más la relación con Estados Unidos.

POR ALEJANDRO ECHEGARAY

@aechegaray1

MAAZ