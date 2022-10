Black Adam, ¿Al rescate de DC?

La Roca llegó a Hollywood para poner orden. Este fin de semana estrenó la cinta Black Adam protagonizada por Dwayne Johnson la cual pone a este personaje al frente del emporio de superhéroes de DC porque sí, logró vencer a Superman, Batman y toda la Liga de la Justicia junta.

Algunos colegas especializados en cine han calificado Black Adam como una de las peores películas del universo cinematográfico de DC y yo la verdad, siento que vi otro filme.

Honestamente no entiendo por qué se le están yendo tan encima a la que para mí es una de las mejores cintas de DC tan solo por debajo de Mujer Maravilla y Supermascotas, porque siendo muy honesta, el resto de los filmes me parece que han dejado mucho que desear. En cambio esta cinta protagonizada y producida por Dwayne Johnson, es un super acierto que yo sí gocé de

principio a fin. Lo siento mucho por los que la padecieron, pero al menos yo, me senté junto a una de mis personas favoritas en la vida con un bote grande de palomitas y a pesar de que mi amiga interrumpía mi concentración en varios momentos pues no es muy fan de este tipo de cintas, yo la pasé bomba. A lo mejor iba muy de buenas y con ganas de ver una película que me sacudiera de la cotidianidad.

El chiste es que la llegada de Black Adam a DC me gustó. Sí probablemente su introducción y no terminan de ser muy claros y pueden confundir al público así como los verdaderos motivos que mueven a la Sociedad de la Justicia de América (Y más después de haber visto los dos bodrios de Escuadrón Suicida que al menos a mi me llenaron más de dudas con respecto a quiénes son los buenos y los malos) integrada por Cyclone, Atom Smasher, Hawkman y el grandioso Doctor Fate, interpretado maravillosamente por Pierce Brosnan.

En general me parece una muy buena apuesta de Warner Bros. con un gran protagonista a quien le quedó como anillo al dedo el personaje.

En su visita a México para promocionar la cinta, The Rock compartió con esta servidora el viaje personal que hizo al interpretar a Black Adam, el superhéroe que de primer momento es impulsado por la venganza, el enojo y la tristeza, algo que Dwayne Johnson experimentó en carne propia cuando brincó del ring de las luchas a la pantalla grande.

“Hubo un tiempo en mi carrera de Hollywood en donde sufrí mucho y las películas que estaba haciendo no eran exitosas y estábamos perdiendo dinero con estas películas, el estudio estaba perdiendo dinero y la gente que estaba invirtiendo estaba perdiendo dinero. Así es que cuando llegué a Hollywood se me dijo, en los primeros 2, 3 o 4 años, se me dijo que si la quería hacer en Hollywood no me podía hacer llamar "La Roca", que no podía hablar de luchas, que tenía que perder peso, hacer una dieta porque en ese momento las más grandes estrellas eran George Clooney, Johnny Depp, Brad Pitt y me sugerían que fuera más como ellos y yo traté de hacerlo, de perder peso, de entrarle a eso, pero no se sentía bien porque dejas de ser tú mismo, te sientes como enfermo y finalmente saqué esa oscuridad y coraje desde el interior como Black Adam y dije: ¡Hasta aquí, esto se acabó, se acabó! Quiero ser como yo quiera, me quiero hacer llamar, quiero seguir hablando de las luchas, me encanta luchar, es mi pasión y no voy a vivir en una dieta toda mi vida y perder peso, no voy a dejar de ir al gimnasio, quiero hacer lo que quiera y voy a ser yo mismo, y si fracaso lo haré sabiendo que era yo mismo. Corrí a todo el mundo, contraté a un nuevo equipo de trabajo y me dijeron: "Tú se tú y nosotros trabajamos alrededor de ti" y algo chistoso pasó porque en el momento que eso pasó entonces Hollywood me arropó y cambió alrededor de mi”.



El filme ya está en todas las salas de cine a nivel mundial y a pesar de que los críticos y público en general se están peleando por definir qué tan buena o mala es la cinta, la realidad es que los números de taquilla darán la última palabra, al menos para alimentar el ego de ,, quien hoy sigue siendo uno de los actores más rentables de la industria.

POR LINET PUENTE CASTRO

