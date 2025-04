Aleks Syntek es calificado de "hipócrita" por presumir foto junto a Shakira tras criticar su música

Aunque Aleks Syntek posee una extensa trayectoria en la industria musical, esto no lo ha salvado de las críticas debido a los comentarios negativos que ha realizado sobre el reguetón y otros artistas como Shakira. Una polémica que retomaron fanáticos de la barranquillera en redes sociales luego de que el compositor presumiera una foto junto a la artista tras su reciente concierto en la Ciudad de México, algo por lo que fue tachado de "hipócrita".

Shakira sigue sumando éxitos con su gira "Las mujeres ya no lloran" y ante el buen recibimiento de los fans en México la cantante anunció más fechas en Puebla, Querétaro, Guadalajara y la CDMX. Aunque es en éste último donde ha recibido tras bambalinas a artistas como Eugenio Derbez, Eva Longoria, Jessica Alba y, en el más reciente, a Aleks Syntek.

Tal y como lo hicieron otros artistas, Aleks Syntek presumió en redes sociales su foto con la intérprete de "Ojos así" sin imaginar que esto desataría molestia entre los fans de la cantante que lo tacharon de "hipócrita" debido a las críticas que hizo hace un año en "El Podcast + Pedido" con Gabo Ramos, pues se mostró en desacuerdo con la nueva etapa de Shakira en la que lanzó temas contra su expareja, Gerard Piqué.

“¿No fue el que criticó de manera negativa a Shakira por su música actual?”, “Por qué ponen a pura gente funada en México junto a Shakira”, “Él la odia, ¿qué hace aquí ahora?”, “Aléjenlo de ahí”, “Aunque hablen de ella, todos quieren su foto”, “La hipocresía total, qué hace Aleks Syntek con Shakira si hace poco en una entrevista andaba hablando mal de ella”, “Que hipócrita el tipo”, “No que no” y “Después de decir que daba un pésimo mensaje a sus hijos, ahora vas a tomarte foto”, fueron algunos de los comentarios en X.

En abril de 2024 Aleks Syntek fue invitado al "El Podcast + Pedido" con Gabo Ramos, donde se mostró en desacuerdo con las canciones que había lanzado Shakira en su regreso a la industria tras su separación con Gerard Piqué en las arremetía en su contra por la supuesta infidelidad con Clara Chía. El compositor lo comparó con los temas que la cantante colombiana lanzó en 1995 con su álbum “Pies descalzos”.

“Esta es la Shakira que extrañamos todos, la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas, pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz (…) Entiendo que esté muy enojada con su ex, pero, ¿y sus hijos? Por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular al papá de mis hijos, seguirá siendo siempre su papá”, dijo Syntek.