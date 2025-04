Ricardo Peralta desata críticas por burlarse de la supuesta pelea entre Gala Montes y su mamá

Aunque las críticas en redes sociales parecían haberse detenido para Ricardo Peralta un comentario lo colocó de nuevo en el ojo del huracán, pues se burló de la agresión física que Crista Montes dijo haber sufrido por parte de sus hijas, Gala y Beba, antes de que existiera un distanciamiento entre ellas. Internautas arremetieron contra el comediante y lo señalaron de hacer comentarios "pasivo-agresivos" contra la actriz, una actitud que lo convirtió en uno de los participantes más odiados de "La Casa de los Famosos México 2".

Ricardo Peralta ingresó al reality show como una de las grandes apuestas, perfilándose como el favorito para llegar a la final; sin embargo, su actitud y comentarios contra otros participantes -sobre todo contra Gala Montes- lo convirtieron en uno de los más odiados en cuestión de días. Las críticas saltaron a redes sociales y a su salida enfrentó un duro golpe debido a lo mucho que su participación había afectado su popularidad, algo que también afectó su salud emocional por lo que decidió ausentarse del ojo público.

Ricardo Peralta se burla de la pelea entre Gala Montes y su mamá

Aunque "Torpecillo", como también se hace llamar el creador de contenido, retomó sus redes sociales y había dejado atrás poco a poco la fuerte controversia que enfrentó, llega una nueva ola de comentarios negativos en su contra luego de que se burlara del conflicto que existe entre Gala Montes y su mamá, Crista. Específicamente de la presunta agresión física que la madre de la actriz dijo haber sufrido por sus hijas.

Gala no es santo de mi devoción. Pero esta jota ridícula que según ya había recapacitado, cuando puede vuelve a hacer comentarios pasivo agresivos de ella, de Karime y a veces de Arath y Briggite. Sería bueno ubicarla de nuevo. #LCDLFAllStars #LCDLFAllStars https://t.co/3FLEqeRLlx — ??Serios y Sinceros? (@seriosysinceros) March 31, 2025

“Sino es antes... como la hermanas Montes: yo lo agarró y tú le das”, dijo Ricardo Peralta en su reciente video de YouTube para el canal "Pepe y Teo" haciendo referencia al supuesto enfrentamiento madre e hijas. Aunque el comentario dejó en shock por un momento a quienes estaban junto a él, de inmediato Teo le mostró su apoyo: “Gran chiste, es el mejor que hemos tenido en mucho tiempo, ya despertó”.

Los comentarios no se hicieron esperar y usuarios arremetieron contra Peralta asegurando que no había “aprendido la lección” pese a lo afectado que dijo haber estado por las críticas: “Es un claro ejemplo de que la gente cuando es cule** no cambia”, “La gente no cambia”, “Cae mal, ni gracia tiene para contar las cosas”, “Otra funda más ya no le afecta a la loba”, y “Al rato no va a aguantar otra”.

¿Qué dijo la mamá de Gala Montes?

En entrevista con Adrián Marcelo, la mamá de Gala Montes relató uno de los episodios que habría significado el momento de quiebre en la relación que tenía con sus hijas. Se trata de aquel en el que tras una fuerte discusión en la cocina de su casa la actriz le arroja un plato con cereal, el pleito, aseguró la mujer, habría escalado a tal punto que supuestamente llegaron a los golpes y Beba Montes la habría sostenido mientras su hermana la agredía.

“Estoy comiendo y me sorraja un plato de cereal y dice que la violenta soy yo, obvio me paré y le dije: ‘Hasta aquí llegaste escuincla babosa’. Luego, entre las chamacas me agarraron a golpes porque se pusieron de acuerdo, ¿qué tal si eso lo hacemos legal?”, recordó Crista Montes el supuesto conflicto con su hija Gala.