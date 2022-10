Es Claudia

Sin estar haciendo campaña con dinero del erario, sin promocionarse en espectaculares y bardas, sin descuidar las tareas de su cargo público, sin cambiar sus principios, sin buscar la complacencia ni el aplauso fácil y sin descalificar a sus adversarios, Claudia se mostró como la más completa y fortísima aspirante a la candidatura presidencial para 2024.

En efecto, la senadora Claudia Ruiz Massieu logró reactivar la euforia y la unidad a un priismo deprimido, dividido y sin rumbo claro.

Su discurso en el foro Diálogos por México, organizado por el PRI, fue, principalmente, una crítica deconstructiva hacia su propio partido y un mensaje de reconciliación para las fuerzas políticas y de la sociedad civil, desencantadas por las decisiones de la dirigencia nacional priista, al mando de Alejandro Moreno.

Como el buen juez que por su casa empieza, Claudia pidió la renovación anticipada de esa dirigencia, a sabiendas de que ni PAN ni PRD quieren tener más tratos con Alito, a quien endosan la destrucción de la alianza Va por México, por haber impulsado y aprobado la reforma que permite a las Fuerzas Armadas mantenerse en labores de seguridad pública hasta 2028. Por supuesto, levantó la mano para la candidatura presidencial, no sólo del PRI, sino de la oposición, incluida la sociedad civil y hasta el nuevo frente Unid@s, liderado por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos.

“Quiero abanderar el proyecto de los priistas, de los panistas que quieren una patria ordenada y generosa, de los perredistas que han militado en las causas de la justicia, de los emecistas que hacen política fresca y de vanguardia, de los millones que no militan en ningún partido, de la sociedad civil”, dijo Claudia y arrancó las ovaciones.

Además, no se fue por la vía fácil de despotricar contra el presidente López Obrador, quien ni siquiera la incluyó en su lista de 43 opositores que podrían aspirar a la candidatura presidencial. No hizo falta, porque su discurso hizo añicos el mito de que la oposición carece de aspirantes de altura, como ha insistido en hacer creer la narrativa oficial y oficiosa. Lo que sí, fue firme y clara en su dedicatoria a Palacio Nacional: “¡Soy Claudia Ruiz Massieu. No tengo miedo y estoy lista!”

EN EL VISOR: Confirmada como partícipe del Pacto Mundial de la ONU quedó la minera Americas Mining Corporation. Es decir, se convierte en parte de la iniciativa de sustentabilidad corporativa más importante del mundo, sobre todo para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ello implica que sus proyectos están alineados con el respeto a los derechos humanos, derechos laborales, al medio ambiente y contra la corrupción, además de que impactarán de forma positiva en las regiones y comunidades donde opera.

