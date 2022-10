Rompamos el tabú de ir a terapia psicológica

Me siento orgullosa de ir a terapia y cada vez que puedo promuevo sus beneficios. Para mí, es un camino de autoconocimiento que ha cambiado para bien la forma en la que manejo los problemas y mi perspectiva de la vida. Ahora veo muchas soluciones y oportunidades a mi alrededor que anteriormente estaban ahí, pero que a veces por ceguera de taller no lograba vislumbrar, como el hecho de superar el miedo y animarme a emprender.

El lunes pasado fue el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Por qué es importante poner el tema sobre la mesa? Porque de acuerdo con la encuesta más reciente de salud mental de INEGI, 7 de cada 10 personas en México mayores de 12 años se han sentido deprimidas alguna vez en su vida. Esto desencadenó que en México cerca de 8,500 personas se quitaran la vida en 2021; es decir, una persona por hora.

De acuerdo con la Alianza Estadounidense de Salud Mental, el 90% de los suicidios se pueden atribuir a enfermedades no tratadas. Muchas personas que necesitan tratamiento prefieren sufrir en silencio que buscar ayuda profesional por el tabú que existe alrededor de la terapia. En nuestro país el 29% de los adultos presentarán alguna enfermedad o trastorno mental a lo largo de su vida, pero solo 1% de los mexicanxs acudimos a terapia de manera regular.

La terapia no es solo para los casos extremos. El estrés, la ansiedad y el burnout son comunes en el entorno de trabajo, pero los pasamos por alto o no les damos la importancia que tienen hasta que empiezan a afectar otras partes de nuestra salud o de nuestra vida.

Nuestra cultura promueve que hablemos lo menos posible de nuestras emociones y la vulnerabilidad es vista como una debilidad. También vivimos en una sociedad donde el abuso y la violencia están muy normalizadas. En ese entorno, el estigma y la vergüenza han hecho que muchas personas eviten buscar ayuda de unx profesional de la salud mental, pues se asocia con “locura” o discriminación.

En realidad, la terapia es mucho más que sentarse en un sofá y hablar. Es una herramienta útil para una variedad de problemas, como la autoestima, el autocuidado, la adaptación a los cambios, entre muchos otros temas.

Para mí ha sido una decisión de vida saludable, tanto como hacer ejercicio o cuidar de mi alimentación. Ha sido también un acto de valentía. Revelo mis pensamientos, emociones y detalles de mi vida en un espacio seguro que crea un nivel de confianza indescriptible… Un espacio donde soy vulnerable, pero no me siento juzgada. Este proceso ha ido fortaleciendo mi autoestima y me ha dado mucha satisfacción personal, pues no hay mejor forma de invertir tiempo y esfuerzo que en tu persona.

Reconocer que hay cosas que podrías mejorar de ti no es muestra debilidad, sino de valentía y fuerza. A mí me ha ayudado a trabajar para ser la mejor versión mí misma.

POR ITZIAR GÓMEZ JIMÉNEZ

DIRECTORA DE AGENCIA DE COMUNICACIÓN PLASMAR

