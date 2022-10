Resucitando a mi hija de 12 años

E n una conferencia que di recientemente en la Ciudad de México me abordó un papá al final quien insistía en contarme su historia, yo iba caminando rumbo a la salida en donde me esperaban varias personas que compraron mi libro para que les escribiera una dedicatoria, me tomó del brazo y me pidió que le diera sólo un minuto porque la historia era muy importante. Me detuve, vi su mirada triste y decidí parar y escucharle.

"Mi hija de 12 años fue a una reunión hace unos meses", comenzó a narrar, "unos niños babosos la incitaron a llevar a cabo un reto cuya recompensa eran 500 pesos, el reto era tomarse una botella de ron completa en menos de cinco minutos. Mi hija, por querer encajar en ese grupo de personas, aceptó el reto sin pensar en lo que podía suceder. Casi al terminar la botella comenzó a sentirse muy mal y perdió el conocimiento."

"Me llamaron para avisarme que estaba inconsciente por lo que su mamá y yo salimos disparados de la casa para ayudarla. La encontramos desmayada, la tomé en mis brazos y la subí conmigo en el asiento trasero del auto mientras mi esposa manejaba rumbo al hospital, de pronto ya no sentía su respiración, sus latidos, comencé a darle respiración de boca a boca, RCP y mientras llegábamos al hospital venía aterrado pensando que mi hija se estaba yendo, incluso en mi estado de shock llegué a pensar si traía mi cartera para poder pagar su funeral".

No voy a entrar en más detalles de lo que me contó el papá, sin embargo, esta vez no hubo un desenlace fatal, la niña sobrevivió gracias a la llegada oportuna de los papás y a que alguien había tomado acción al llamarles por teléfono. Si hubieran pasado unos minutos más seguramente se habría convertido en otro de los 22 mil jóvenes que pierden la vida en México cada año, hubiera sido un número más, una estadística, pero para su familia hubiera sido la pérdida más terrible de su vida, algo que quizás nunca hubieran superado.

Asistieron a mi conferencia junto con su hija y me la presentaron, la abracé, le dije que estábamos muy felices que estuviera entre nosotros y que necesitaba que me ayudara, que se convirtiera en embajadora de lo que hacemos nosotros en La Fiesta del Siglo para poder evitar que estas cosas le pasen a otros jóvenes.

Falta muchísima información en torno al alcohol y a las consecuencias de llevar a cabo este tipo de retos estúpidos, por decir lo menos. Los más vulnerables a llevar a cabo todo tipo de retos peligrosos e incongruentes son los más jóvenes ya que la corteza prefrontal de su cerebro (encargada entre otras cosas de tomar decisiones, planear y medir riesgos) aún no se desarrolla en su totalidad por lo que comúnmente no miden los riesgos de lo que hacen y toman.

Debemos informar a nuestros hijos acerca del alcohol desde que están en primero de secundaria por lo menos, no están chiquitos para esta información (como muchos padres y madres creen), no se les van a dar ideas que los inciten a beber, por el contrario, hablar con ellos de este tema y que aprendan sobre los peligros que existen es ayudarlos y blindarlos para que puedan cuidarse y ayudar a otros.

POR RUDY TERCERO

@RUDYTERCEROF

R3FABRE@YAHOO.COM

MAAZ