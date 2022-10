Ajuste de cuentas, en el PRD

Extraviados, por decir lo menos, se encuentran los partidos de oposición, particularmente el PRD, que “dirige” Jesús Zambrano.

Capítulos recientes dan cuenta del rosario de tropiezos que ha cometido el Chucho mayor, en su afán por mantener férreo control sobre lo que queda del sol azteca.

Tiene dos frentes abiertos: la alianza Va Por México y los conflictos con tribus y corrientes del perredismo. En el primer caso, ofuscado por el papel del PRI en la aprobación de la reforma que amplía la presencia del Ejército en tareas de seguridad, fue quien declaró rota la alianza y, con razón o sin ella, alejó al tricolor de los trabajos que, juntos, realizaban con el PAN.

Los priistas acusaron recibo de la beligerancia que transpiró, una vez que senadores y diputados votaron la iniciativa presidencial y nada bien les cayó que Zambrano haya marcado distancia con ellos, llevando en el mismo tren a Marko Cortés.

Con todo y los acuerdos previos construidos para ir juntos en los comicios del Edomex y Coahuila, lo ocurrido en el Congreso puso en pausa las negociaciones de cara a 2024, haciendo creer que si la coalición fracasa, será responsabilidad del PRI.

Esa actitud no fue bien recibida en el tricolor, y, desde Insurgentes Norte les hicieron sentir que si la coalición no camina no será responsabilidad de ellos, sino de perredistas y panistas que no están dispuestos a dejar que cada partido tenga vida propia y decida sobre lo que más le conviene en el Congreso. De hecho, desde el priismo me hacen saber que la “moratoria constitucional”, suscrita por los tres partidos, no fue para todos los temas que se tratan en el Congreso. Tan es así, que el PAN ya presentó 11 iniciativas con reformas constitucionales, mientras que el PRD lo hizo con una. Y esos vaivenes son los que tienen en vilo la alianza opositora rumbo a 2024

Pero eso no fue todo. Al interior del PRD, Zambrano desconoció, desautorizó y vilipendió a los senadores Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo, quienes votaron en el mismo sentido del PRI y Morena para apoyar la iniciativa presidencial. Y en represalia a esto último, Los Chuchos dejaron solo a Silvano Aureoles en su destape como aspirante a la Presidencia. Las razones son obvias: el michoacano y García Conejo son hermanos. Esta acción tuvo un daño colateral, porque en su afán por preservar el control, Zambrano y sus tribus buscan arrebatar a Nora Arias el control del PRD en la CDMX, por estar identifican con Mancera y ser la artífice de la alianza, con PRI y PAN, en la CDMX.

•••

En donde también hay problemas es en la Academia Mexicana de Dermatología. Y es que existen serías acusaciones en contra de su presidente, Abraham Alfaro Sánchez, a quien señalan algunos sectores de haber usado la crisis sanitaria para ampliar su mandato de dos a cuatro años y hacer cobros indebidos en la realización de congresos virtuales.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La venganza cava dos tumbas”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

