¡Qué doloroso! Dulce vive una tragedia

Una fuga de agua descubierta a destiempo tiene a Dulce hundida en la tristeza. Ella que por cuestiones personales ha estado fuera de su casona no se percató a tiempo ¡sino hasta una semana después! que la tubería cercana a su recámara, vestidor y baño presentaba fuga. Tal desperfecto ocasionó que el agua afectara mobiliario ¡y todo el vestuario, calzado y accesorios de Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas (nombre verdadero de Dulce)! Los daños, que incluyen vestidos hechos por Mitzy y zapatos de marca, son cuantiosos. La temperamental cantante está afligida, pues una fuga de agua arrasó con lo adquirido durante años de trabajo. Ojalá la frase «lo material va y viene» reconforte su desconsuelo y pesadumbre.

¡QUÉ CAGADOTA!

Un error de dedo ¡distorsionó por completo! la información que Venga la Alegría dio, de la fallecida reina Isabel II, en sus redes sociales. Vea.

La cuenta oficial de Venga La Alegría compartió la foto con un error Foto: Especial

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La más reciente entrega de La Hora Nacional le rindió homenaje al colosal don IGNACIO LÓPEZ TARSO. La Hora Nacional que esta vez se vistió de gala se transmite en cadena nacional todos los domingos a las 10 de la noche.

SERÉ BREVE

Las del montón ¡no tienen sueldos de 50 mil pesos!

BÁRBARA HARÁ UNA OBRA DE TEATRO ¡BÁRBARA!

Me entero que la comedianta Bárbara Torres fue elegida para escenificar el monólogo bárbaramente divertido Yo quiero ser mi marido (que en Argentina está teniendo un éxito bárbaro).

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Esta semana Ana Rosa Quintana se reincorpora a su programa de televisión. Tras un año de estar apartada por problemas de salud (cáncer de mama), la periodista vuelve a El programa de Ana Rosa (Telecinco). "Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros y los espectadores", ha dicho la propia Ana Rosa Quintana.

GALILEA ¡ANDA CON CAGALERA!

Desde que se enteró que Marisol González irá de invitada a Netas Divinas ¡Galilea Montijo tiene diarrea! La otrora mujer mejor pagada de Televisa no entiende porqué el destino se aferra a que su camino se cruce con el de aquella ¡que tanto le caga! En este caso bien cabe la frase «a la que no has de querer, en tu trabajo la vas a tener».

AVISOS PARROQUIALES

Este viernes Canal 14 deja de trasmitir la serie Seis Hermanas (cuyo horario es de 16 a 17 h). Su lugar va a ser ocupado por la serie, también española, La Otra Mirada.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

