Pero sigue siendo el rey

Yo sé que me querían aguachinar mi 2022 tirando la estatua de mi AMLO, pero todo hay que tomarlo como de quien viene, y si ya sabemos que de Atlacomulco han surgido ratas que nos han saqueado, ¿qué más podemos esperar?

Pero para que se den cuenta de que este sexenio sí es diferente, ahí quedó el suceso como mera anécdota. Ya me quiero imaginar qué hubiera pasado en otros mandatos. De seguro ya habría detenidos, chivos expiatorios y hasta algunos desaparecidos en el Campo Marte. Por cierto, cuándo le cambiamos los nombres de personajes tan nefastos a algunas de nuestras calles o colonias. Ahí tienen la vía José López Portillo.

¿Y no se acuerdan que a un parque de Veracruz le pusieron el nombre de Angélica Rivera? Chiales. Por lo pronto, en la 4T, vamos bien. En las mañaneras, que ahora cuentan con nuevo color de ESCENOGRAFÍA, me han chuleado a mi Presidente, personajes como Jeremy Corbyn, integrante del Parlamento del Reino Unido y exlíder del Partido Laborista. Nomás le brillaban los ojitos y sonrisa de oreja a oreja a mi Profeta de Macuspana. Incluso en el “quién es quién en las mentiras”, el miércoles se dieron el lujo de presentar el índice de aprobación que trae, nomás chequen: “Según Parametría 72%. El Economista: 67% y El Financiero 68.4% de aprobación”. ¡Tengan para que se entretengan bola de contreras! Y pese a querer criticarnos con los números de Ómicron en el país, la verdad es que no hemos sufrido un incremento grave en las hospitalizaciones, ni decesos. Aunque uno solo merece toda nuestra atención.

Es más, Estados Unidos presentó de un día para otro un millón de casos positivos, así nomás de golpe. Y yo sé que mal de muchos es consuelo de pen…sarse, pero entrémosle al tema de la inflación. Hasta los expertos saben que ésta no tiene nada que ver con mi Jaguar de la Selva. Platicando con José Ignacio Martínez Cortés, profesor-investigador de la UNAM en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, asegura que la inflación no tiene colores partidistas.

Y que, por el contrario, es multifactorial. Por ejemplo, en Estados Unidos, el hecho de que hace unos años tuvieran un vórtice polar elevó los precios del gas y éstos nunca volvieron a bajar. Luego acá tuvimos en mayo y junio sequía. Además, la cadena de suministro, que se detuvo por la pandemia, y no ha vuelto a recuperarse.

Y algo que, para que vean, sí es de inquietarse (pero surgió este sexenio) es la inseguridad, porque según el doctor: “de cada 10 pesos que se transportan por los canales de distribución de nuestro país, tres se quedan ¡en manos del crimen organizado!”. El mismo experto opinó que por más que a AMLO le urja regresar de forma presencial en la UNAM, está canijo porque, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas, dos de sus edificios tienen ventanas que NO ABREN. ¡Aulas para 32 alumnos, pero a su cátedra se inscribieron 54! Y de pilón, ¡el profe trae COVID! Así ni cómo.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ