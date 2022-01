La CELAC: México y América Latina, en tiempos de pandemia.

Han pasado casi dos años desde de que los primeros casos de COVID-19 se reportaran en América Latina y el Caribe, una región que representa el 8% de la población del planeta, y que ha absorbido más del 30% de las muertes por este virus. La pandemia encontró a nuestra región sin las herramientas necesarias para hacerle frente, profundamente dependiente a las importaciones de insumos médicos y políticamente polarizada.



Aunado a lo anterior, la región carecía de un organismo que pudiera coordinar una estrategia hemisférica para combatir al COVID-19. La incapacidad demostrada por la Organización de los Estados Americanos, y por su secretario general Luis Almagro, llegó al extremo de preferir confrontarse con gobiernos que no coinciden con su ideología, en vez de orquestar un programa de cooperación que permitiera fortalecer las capacidades hospitalarias de nuestros países. Hasta la fecha, a pesar de su presupuesto millonario, la OEA y su secretario general no han logrado gestionar una sola vacuna para sus Estados miembros.



Han pasado igualmente dos años desde que México asumió la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde diseñó programas de cooperación para afrontar esta pandemia. Desde la CELAC, México gestionó la donación de casi 3 millones de vacunas AstraZeneca producidas conjuntamente con Argentina, así como ventiladores mecánicos e insumos médicos, beneficiando a casi 20 países de la región. De igual forma se diseñó, junto con la CEPAL, el Plan de Autosuficiencia Sanitaria, como la estrategia a largo plazo para fortalecer las cadenas de producción y distribución de medicamentos y vacunas, y así reducir la dependencia de otras regiones del mundo. Además de la estrategia contra la pandemia, la CELAC realizó más de 40 encuentros sobre diversas áreas, donde destaca la agenda anticorrupción, la atención a la diáspora, vivienda, la reactivación económica y los diálogos de alto nivel con China y la Unión Europea.



Es de resaltar que, gracias al enfoque de cooperación aplicado, se pudo celebrar la VI Cumbre de la CELAC en la Ciudad de México, encabezada por el presidente López Obrador, después de cinco años de no efectuarse. En esta cumbre se adoptó la Declaración de la Ciudad de México y siete declaraciones especiales, en las que se plasmaron diversos intereses comunes. Ese mismo día, 18 países firmaron el acuerdo constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio.



El día de hoy, desde el Palacio San Martín, en Buenos Aires, se celebra la XXII Reunión de Cancilleres de la CELAC, en donde México cerrará sus dos años de presidencia y la traspasará a Argentina. El encuentro, presidido conjuntamente por los cancilleres de México, Marcelo Ebrard y, de Argentina, Santiago Cafiero, contará con la participación de cancilleres y representantes de alto nivel de treinta países.

Cuando México asumió esta responsabilidad, la CELAC se encontraba en una profunda parálisis. Dos años después, México entrega la presidencia con una CELAC renovada y posicionada como el foro de cooperación y concertación política más relevante de América Latina. Hoy, gracias a la visión del presidente López Obrador y del Canciller Ebrard, la región vuelve a contar con un foro en donde los países pueden dialogar y llegar a acuerdos sobre los retos e intereses que unen a nuestros países.

POR EFRAÍN GUADARRAMA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMOS Y MECANISMOS REGIONALES AMERICANOS DE LA SRE

@EFRAIN_GP

PAL