MC en la presidencia para 2024. ¿Y CDMX, Dante?

La carrera por el 2024 ha iniciado. López Obrador dio la señal de salida hace ya muchos meses al hablar de las corcholatas y el destapador. Desde entonces y hasta la fecha, los suspirantes morenistas se han visto emocionados; mientras tanto, la oposición se encuentra apanicada. Bueno, casi toda. Dante Delgado, presidente nacional y fundador de Movimiento Ciudadano, anunció que cuenta con candidatos de sobra para lanzarse por la grande.

Incluso fue más lejos. En la entrevista que sostuvo con el payaso Brozo en su programa en LatinUs, Dante ha dado un esbozo de cómo piensa arrebatarle a Morena el 2024. Para empezar ya cuenta con dos de los estados más pujantes del país y una fracción —aún pequeña pero no despreciable— en el Congreso de la Unión.

En las elecciones estatales que se llevarán a cabo este año, hasta ahora el candidato naranja que más ha sonado es el de por sí señor naranja, Roberto Palazuelos, para contender por la candidatura de Quintana Roo. El actor no es la mejor carta de un partido con candidatos muy preparados, pero suponemos que en este caso lo que buscan son votos.

Además de ello, para el próximo año, el dirigente de Movimiento Ciudadano dejó muy en claro que va a buscar con ahínco la gubernatura del Estado de México. Piensa lanzar ahí a Juan Zepeda (el mismo que en el 2017 buscó el puesto como abanderado del PRD contra Alfredo Del Mazo) para competirle a la de los diezmos, la maestra Delfina Gómez, que se vestirá de guinda. Me parece que ahí sí Dante apuesta con un buen candidato, si bien en las últimas elecciones quedó por debajo de Delfina en la intención de votos…

¿Candidato para la Presidencia? Obvio, el señalado por las encuestas levantadas, primero por MetricsMx publicadas en SDP Noticias, luego por el diario Reforma. Sí, Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey. Algunos consideran que se le reconoce por su nombre, el de su padre. Otros entienden que es la joven cara de un político que está intentando hacer las cosas de forma seria. Unos más lo ven como una mezcla de ambos mundos. Otros más lo apoyan por ser la antítesis de aquel PRI que abandonó a Luis Donaldo Colosio y que señaló sus errores como nadie más lo ha hecho. En fin, que Dante Delgado tiene candidatos y hasta un par más de repuesto en caso de que la ruta colosista no prospere…

Lo que a mí me desconcierta está en otro lado y pasa por la Ciudad de México. Para que MC se lleve la victoria en la elección presidencial del 2024, como asegura Dante Delgado, tiene que hacer dos cosas: la primera es que donde ya gobierna, sus representantes no hagan desfiguros tipo los que a cada rato se avienta el gobernador de Nuevo León. Segundo, ganar la CDMX o al menos incrementar presencia y votación pintada de naranja.

Esto último, de no lograrse, puede convertirse en el talón de Aquiles de la estrategia delineada por el senador de MC, pues si bien es cierto que los naranjas han crecido en las grandes metrópolis, gobernando en algunas, donde simplemente no crecen es en la capital de nuestro país. Basta recordar las elecciones intermedias del año pasado, los números que obtuvieron en la chilanga ciudad fueron más bien mediocres. Lo que es peor, ahora MC deberá quitarle votos ya no solo a Morena, sino también a la alianza Va por México que creció en presencia en CDMX el 6 de junio pasado.

Por lo cual, ¿qué plan hay de Movimiento Ciudadano para lograr llevarse “Mi ciudad que es chinampa”? No queda claro. Quizá Dante piensa en Salomón Chertorivski hoy diputado federal. Me temo que con ese candidato no le alcanzará. Tal vez considera a Ricardo Monreal, quien tiene suficiente fuerza en la capital, pero ahi será el senador presidente de la Jucopo quien seguramente tenga otros planes y no se conformará con la jefatura de gobierno de la CDMX.

Lo que pregunto no es trivial. Poco más de 7,498,000 ciudadanos conforman la lista nominal de Ciudad de México, además del significado político y el poder económico que representa la misma. Y en ese sentido es aduana y punto de partida para buscar llevarse la Presidencia de la República. Al menos así lo veo yo.

Y Dante también debe saberlo, por lo que la pregunta es ¿qué hará para actuar en consecuencia? Si no gana o avanza poco en la Ciudad de México en las elecciones concurrentes del 2024, los naranjas no podrán lograr lo que su dirigente ya da por hecho a nivel nacional.

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL