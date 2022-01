Desde 2006, Banamex consideraba a AMLO como un peligro

Desde 2006 Banamex consideraba al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador como un peligro para México en sus estudios y documentos internos. En 2021, Citigroup llamaba a sus clientes a no votar por Morena “porque podría traer graves consecuencias económicas y financieras”.

Hoy, la salida parcial de México de Citigroup y la venta de Banamex tienen que ver con el incierto panorama de la economía mexicana en el corto plazo, la posibilidad de que un número importante de sus clientes PYMES caiga en cartera vencida, la excesiva regulación y sus desacuerdos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con quienes no hablan el mismo idioma.

*Salvo honrosas excepciones que hay que destacar y reconocer, como los millones de exitosas cirugías que su cuerpo médico realiza todos los días, innovadores trasplantes e investigaciones que nos han puesto como ejemplo en el continente, en el Seguro Social no son novedad el maltrato al derechohabiente, los irracionales trámites burocráticos, la carencia de camas disponibles y hoy día, con el coronavirus, el desabasto de medicamentos, el desesperante sistema de fichas que nunca son suficientes, las citas que se otorgan para meses después y para colmo, un nuevo sistema por internet para obtener incapacidades por COVID-19, que ha resultado inaccesible. La promesa de convertir el sistema de salud pública como el de Dinamarca resultó ser una mentira más y el país parece vivir en los tiempos del comunismo inoperante del siglo pasado. Eso si, al saber que AMLO se contagió de coronavirus, como ganador del reconocimiento al abyecto de la semana, el director del IMSS, Zoé Robledo, le dedicó un tuit en el que se lee: “En su vida abundan pasajes de grandeza, de definiciones y de coraje para navegar en contra de la corriente venciendo todo tipo de obstáculos”.

*Dicen que no hay plazo que no se cumpla… El próximo jueves 17 de febrero la autoridad judicial de Westminster, Reino Unido, decidirá si extradita a México a la exesposa de Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías Tubilla, lady “merezco abundancia, merezco abundancia...” *Dicen que a río revuelto… Tal como lo hizo hace 20 años el gobierno de Vicente Fox, Marcelo Ebrard propone que ahora que está a la venta Banamex, el acervo cultural del banco pase a formar parte del patrimonio nacional. ¿Estamos ante el regreso de las expropiaciones? Una medida de esa naturaleza va en contra del estado de derecho y vulnera la confianza entre los inversionistas, precisamente ahora que se busca cliente para la institución. Lo peor del caso es que en una de esas, con la honestidad de la 4T, desaparezcan algunas invaluables piezas de ese acervo. Una vez más, no me ayudes compadre…

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

