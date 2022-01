Pablo Montero, feliz por dar vida a Chente en la ficción, mientras vive una guerra con su ex

PABLO MONTERO, FELIZ DE QUE PERSONIFICARÁ A VICENTE FERNÁNDEZ EN LA SERIE DE TELEVISA, PERO VIVE UNA GUERRA DECLARADA CON LA MAMÁ DE SUS HIJOS AL GRADO QUE EL MINISTERIO LOS AMENAZÓ, TIENEN QUE ARREGLARSE YA LLEVAN SEIS AÑOS DE PELEAS

Pablo Montero será Vicente Fernández en la serie de Juan Osorio, donde cuentan cuando Vicente le hizo la prueba de ADN a Rodrigo, a quien registró con su apellido en su nacimiento y al salir negativa le dijo: -Conserva mi apellido, pero no tienes derecho a la herencia- Rodrigo lo demandó por lo que le embargaron a Vicente ranchos, caballos y autos, porque el chico dijo que a él lo engañaron sus dos padres y el intérprete le tuvo que dar cinco millones de dólares en 2008.

Mientras para Pablo esté papel es ganarse la lotería, la ley mexicana amenazó a Pablo y a su ex esposa, Carolina, de encarcelarlos si no se arreglan después de seis años de peleas sobre las visitas de las niñas y el dinero.

Montero se casó con ella, 16 años menos que él, y pensó: -esta joven, inocente es garantía de que la voy a manejar-. Pero ella exige 180 mil pesos mensuales para sus hijas, además de la mansión que él puso a su nombre, y Pablo da 20 mil pesos mensuales, porque él paga todo: escuela, seguros médicos y ropa, los 20 mil son para “tus tunas Carolina”, ella no lo deja ver a las niñas alega que es violento.

¿Y si es violento por qué tuvo dos hijas con él?

Pablo además de sus hijas, mantiene otros dos hijos, y en la pandemia los más afectados en trabajo fueron los cantantes, pero los divorcios son una guerra declarada, cada quién pelea desde su trinchera y cada quién quiere tener la razón, las víctimas son las niñas que llevan seis años viendo que sus padres no arreglan nada, sólo se acusan el uno al otro de inagotable ofensas.

HIZO MALOS CÁLCULOS PONCHO HERRERA, EX RBD, TIRÓ EL AGUA DE LA BAÑERA CON TODO Y EL NIÑO ADENTRO…. TODO POR ENAMORARSE LOCAMENTE DE ANA DE LA REGUERA, POR QUIEN ÉL SE DIVORCIÓ TENIENDO DOS HIJOS

Las actrices y los actores hacen tan malos cálculos que tiran el agua de la bañera con todo y el niño adentro… Como la belleza es una moneda muy fuerte piensan: -Como estoy muy guapa puedo escupir para arriba-. Siguen actuando, ya no saben si están en el escenario o fuera de él, el ex RBD Poncho Herrera, rompió su familia y se divorció de su mujer con la que duró seis años, la arquitecta Diana Vázquez, madre de sus dos hijos. Se enamoró de Ana de la Reguera, quien le exigió que se divorciara para no ser ella “el segundo frente” ni “la otra rodilla” y Ana tiene razón en no querer ser “la otra” y se van a ir a vivir a Estados Unidos, donde él va a crecer su carrera y Ana es un cheque al portador, ella nunca ha quitado maridos, él está guapísimo y los dos se enamoraron en septiembre haciendo una película juntos, ¿quien le dice no al amor?

POR SHANIK BERMAN

MAAZ