Scream, al grito de una mexicana

Parece que el momento histórico que estamos viviendo a raíz de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y quizá para asegurar la taquilla de alguna forma, los productores nos están llevando por el camino de la nostalgia reviviendo filmes que parecía ya estaban extintos, pero con tal de que esas cuartas, quintas y hasta sextas partes funcionen, varios estudios han optado por simplemente ponerle el nombre original de la franquicia a dichos proyectos, traer a los actores originales de los mismos y sumar a nuevas generaciones de actores que podrían continuar con el legado para futuras entregas. Así lo hemos visto en sagas como la de Ghostbusters, Halloween, It, incluso Spiderman: Sin camino a casa que también le entra a esta nueva tendencia escudándose en el Multiverso y obvio la más reciente Scream, filme en el que, sin spoilear mucho, los personajes hablan de este tema a manera de sátira e incluso llaman a este tipo de proyectos como “recuelas”, películas que bien pueden ser un reinicio de la historia, pero que al final son secuelas de las anteriores.

La verdad es que a la mayoría de estas sagas les ha funcionado (hasta Halloween de 2018 porque la última entrega, fue un desastre) y yo particularmente las he gozado mucho, sobre todo Ghostbusters y Scream, porque creo que Spiderman se cuece aparte. Es que debemos de reconocer que a los ochenteros nos han pegado donde más nos duele y es recordar una época en la que no vivíamos cosas tan difíciles e incomprensibles como las que estamos viviendo ahora. Por lo menos a mi me llegan de esa manera. Además es increíble ver a través de estas películas cómo ha pasado el tiempo, de qué maneras hemos cambiado y los que están a nuestro alrededor. Así es Scream, una franquicia que marcó un antes y un después en el género “slasher” que tan bien establecido dejó el gran Hitchcock con su Psicosis y que hoy 25 años después parece que sigue siendo un hitazo.

La cinta que le rinde homenaje no solo al género sino a su creador, el fallecido Wes Craven, es tremendamente entretenida, está muy bien construida y cumple con lo que promete. Ver de regreso a los actores originales de la cinta, juntos de nuevo, es fabuloso, pero sobre todo, creo que algo muy valioso que tiene la película es que cede de una forma muy orgánica la estafeta a una nueva generación de actores, por si el día de mañana deciden continuar con el legado de Scream.

Dentro de estos nuevos talentos están Dylan Minnette, protagonista de la exitosa serie 13 Reasons Why, Jack Quaid, hijo de Dennis Quaid y a quien hemos visto triunfar con la serie The Boys, también está Mason Gooding, hijo de Cuba Gooding Jr. y la mexicana Melissa Barrera, quien lleva el protagónico del filme y vaya que lo hace en grande. Me atrevería a decir que más allá de ser la nueva chica de moda de Hollywood, la regia se está perfilando para ser una de las nuevas grandes heroínas del cine.

En fin Scream es una gran opción para disfrutar en los cines en estos tiempos pandémicos. Créanme, vale la pena salir de casa con todos los cuidados para ver esta película. Como consejo si pueden ver de nueva cuenta la primera y cuarta cinta de Scream, les va a ayudar mucho para vivir una mucho mejor experiencia cinematográfica.

Sigue leyendo

Llegan los Globos de Oro... ¡Desinflados!

Hawkeye flecha al UCM

Del Toro que mece la cuna