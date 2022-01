W en el PIB, por ómicron

Una de las estimaciones que todavía deben realizarse en las siguientes semanas es el duro impacto que tendrá la variante Ómicron sobre las expectativas de crecimiento económico para México.

Hasta ahora, los pronósticos del PIB no habían incorporado las afectaciones que podrían sufrirse con esta variante, debido a que el gobierno ha enfatizado que ya no es posible ir hacia confinamientos y cierres con las nuevas olas de la pandemia, gracias a que la vacunación ha avanzado. Pero con lo que nadie contaba era con la capacidad de transmisión de Ómicron y las ausencias laborales que implicaría. Estas faltas, de cinco, siete o 10 días, a pesar de no representar riesgos de salud graves en muchas personas, sí impactan en la continuidad de la operación en muchos negocios. El caso más visible es el de Aeroméxico, con sus grandes contagios en la tripulación que obligaron a la cancelación de cientos de vuelos.

De manera que, si de por sí el pronóstico de crecimiento del PIB para 2022 ya se había reducido a un mediocre 2.8 por ciento, en las estimaciones más recientes —de acuerdo con la Encuesta Citibanamex de Expectativas Económicas—, no debemos descartar que este primer trimestre se pueda experimentar un freno repentino en la actividad económica derivado del ausentismo masivo. Y un escenario de W, con una caída del PIB en el primer semestre de este año, sería catastrófico para nuestra recuperación.

En Estados Unidos, Stephen Juneau, el economista de Bank of America Securities, aseguró hace unos días que “Ómicron impactará el mercado laboral de una manera similar a como lo hizo Delta”, y que habrá un “efecto cuarentena” de muchas personas que, permaneciendo empleadas, estarán ausentes del trabajo.

El impacto en el ausentismo derivado de Ómicron es tal, que Delta Airlines anunció ayer la pérdida de 408 millones de dólares en el último trimestre de 2021 y predijo que podría haber otro trimestre de pérdidas, como resultado de la infección masiva que sufrieron ocho mil de sus empleados. Tan sólo esa aerolínea ha cancelado dos mil 200 vuelos en las últimas tres semanas.

De manera que, aun cuando no tenemos confinamientos, sí hay ausencias masivas y alteración de la operación de las empresas. Ante esto, urge un plan de continuidad económica de parte del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, si no quiere que la recuperación económica se disloque por completo en el primer semestre de este año.

PISA FARMACÉUTICA

La empresa de Carlos Álvarez, Pisa Farmacéutica, insiste en que su producto Electrolit no pertenece al sector de bebidas deportivas o rehidratantes, “sino que se trata de un suero rehidratante de grado médico, por lo que su etiquetado está sujeto a lo que establezca la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de Medicamentos y de Remedios Herbolarios”.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

CAR