Importante recordatorio, al ser capturado los otros 2 terroristas fugados

Hay varios elementos que destacan la diferencia entre la verdad en el terreno y las mentiras difundidas por los enemigos de Israel, que quedan en evidencia al completar Israel este domingo 19 de setiembre la captura de los terroristas fugados de la cárcel Guilboa en el año nuevo judío Rosh Hashana el 6/9.

Se trata de Iham Kamamji y Munadil Nafiyat, ambos miembros del Jihad Islámico.

Al igual que con los otros dos pares de terroristas que se logró volver a detener, los últimos dos que aún estaban prófugos fueron detenidos sin ningún tiroteo ni enfrentamientos violentos, dado que no se resistieron ni abrieron fuego a las tropas israelíes que llegaron a ellos. Ninguno resultó herido y por supuesto ninguno murió.

Lo “limpio” del operativo que devolvió también a los dos últimos terroristas escapados a prisión nos recordó una entrevista que años atrás nos concedió Gonen Ben-Itzjak, un abogado de Jerusalem que años antes había sido oficial durante mucho tiempo en el SHABAK, el Servicio General de Seguridad. En su momento comentó el caso de unos palestinos que habían muerto en Jenin mientras Israel trataba de detenerlos, lo cual desató serias críticas tanto palestinas como desde afuera. Ben Itzjak recalcó en aquella conversación que para Israel es clave siempre detener con vida a terroristas buscados y no actuar a la ligera y arriesgarse a que mueran, ya que solamente la posibilidad de interrogarlos y recabar información sobre atentados en planificación puede salvar vidas.

TERRORISTAS, NO HÉROES

Dada la envergadura de la reacción palestina tildando a los 6 de héroes –aunque el entusiasmo comenzó a bajar cuando fueron capturados los 2 primeros días atrás y al día siguiente otros dos– es oportuno recordar de quién se trata.

No son presos políticos encarcelados por ideas o manifestaciones sino terroristas responsables de atentados y otros crímenes propios de su afiliación: la mayoría de ellos (5 de los 6), son miembros del Jihad Islámico, y el otro –Zakaria Zbeidi– era el jefe de los Mártires de Al-Aksa de Al-Fatah en el campamento de refugiados Jenin.

Kamamji, uno de los detenidos este domingo, fue arrestado en 2006 y condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesnato del joven israelí Eliahu Asheri. En su juicio, tal cual recordó el portal The Times of Israel, se dijo orgulloso de lo que había hecho “explicando” que Asheri, que tenía 18 años, “no era un niño” y que había estudiado en una academia militar. De más está decir que el Jihad Islámico es responsable de numerosos atentados contra civiles, y que las “explicaciones” del terrorista en cuestión no logran presentar como legítimos los blancos que eligen.

Todos son responsables de haber matado israelíes, sean soldados o civiles, y de haber intentado asesinar a varios más en diferentes tipos de atentados.

Que los palestinos los presenten como héroes cuyas acciones hay que emular, es un problema no sólo para Israel sino a nuestro criterio también para la sociedad palestina.

POR JANA BERIS

PERIODISTA

