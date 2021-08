A gozar, que el mundo se va a acabar

El domingo fue el día Internacional de la Alegría (que muchos no pudieron festejar, porque ante la consulta, sus respectivos estados declararon ley seca). Y luego se nos vino el día Internacional del Sándwich de Helado. Háganme el re fabrón cavor. El miércoles fue el día internacional de las Galletas de Chispas de Chocolate y hoy se conmemora el día Internacional de la Cerveza, como para desquitarnos del domingo. Ojalá pronto esta móndriga pandemia no sea más que un recuerdo y hasta tengamos que dedicarle un día por aquellos que se nos adelantaron debido al COVID-19.

Pero, cómo estarán ahorita las cosas con las variantes Delta y demás… no sólo aquí en México, donde ya tenemos más casos activos que en el pasado enero, si no hasta en China (país de donde ya no se sabía nada respecto a la pandemia).

Se tuvieron que poner las pilas, mandar nuevos confinamientos y colocar la vacuna a toda velocidad, con campañas masivas también de pruebas. Lo llaman el peor brote de coronavirus desde que inició la pandemia, en diciembre de 2019. En total, se detectaron 55 nuevos casos en el país, según la Comisión de Salud. Ts…Estos se ahogan en un vaso de agua. Si supieran cuántos casos activos tenemos por acá. Creen que todo se desató en un centro vacacional del sureste.

En Miami está el epicentro del contagio allá en los United. Y hasta los gringos, que se negaron a vacunarse aunque les regalaran chelas o dinero en efectivo, ahora se las están viendo negras. Muchos ya se preparaban para veranear sin usar cubrebocas y ahora el país está entrando en una nueva oleada que lo requiere con urgencia. Muchos matasanos están literalmente traumatizados porque pensaban que eso de las hospitalizaciones por COVID-19 habían “quedado en el pasado”. Ahora se han dado a la tarea de transmitir mensajes a través de sus redes. Por ejemplo, en el estado de Alabama, la doctora Brytney Cobia escribió un mensaje que se hizo viral en Facebook en el que decía que de todos sus pacientes, sólo uno estaba vacunado:

“Una de las últimas cosas que hacen antes de ser intubados es rogarme por la vacuna. Los tomo de la mano y les digo que lo siento, pero que ya es demasiado tarde”. “¡Tómala barbón!” En Nueva York ya de plano dieron a conocer que se pedirá certificado de vacuna para entrar a restaurantes o centros de espectáculos.

Macron, quien por cierto no es santo de mi devoción, anunció algo que secundo: “aquellos que no se quieren vacunar, se queden en casita para que puedan salir únicamente las personas que hayan decidido inocularse”. Los que no se quieran vacunar piensen en lo que dijo El Buki: “Más daño les debe de haber hecho su ex y aquí andan todos muy vivos. Las vacunas salvan vidas”. Ya aunque sea que se den valor disfrazados de sus superhéroes favoritos. Algunos no conformes con que les bailen don Vacuno y Pandemio, se han lanzado vestidos de Skeletor, Batman, Iron Man, el Grinch, T-Rex… ¡si quieren en paños menores, pero vayan a vacunarse!

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

PAL