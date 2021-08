AMLO, un gobernante democrático

Ante las diferencias con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha actuado como un gobernante democrático, sin violencia, sin represión, sin autoritarismo. La Cuarta Transformación y la auténtica regeneración de la vida pública se están llevando a cabo con poca confrontación y sin violencia.

La gran diferencia con los gobiernos neoliberales es que en este Gobierno se respeta la libertad de manifestación de los maestros y se concibe la educación como un derecho. Es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo.

En principio, en días recientes, los maestros detuvieron el paso del Presidente, justo en frente de la Sección VII de la Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en ningún momento se utilizó la fuerza, sin embargo AMLO expresó que no se someterá a chantajes de esos grupos y resistirá, no se someterá a ningún grupo de interés creado. No puede ser el Presidente rehén de nadie. Esa es su convicción.

Al primer bloqueo se sumaron otros dos durante su gira por Chiapas. “No los atendí porque tienen otros propósitos y no hubo respeto. Aquí me quedo. Me respetan y luego hablamos”, comentó el Presidente mientras muchos otros simpatizantes de la Cuarta Transformación se acercaban a su camioneta para saludarlo.

Su gobierno ha ayudado a cancelar la mal llamada Reforma Educativa, se ha respetado al magisterio. No se les maltrata. No ha habido un Presidente que haya tratado con tanto respeto a los docentes de Chiapas. Para la 4T el diálogo, el respeto y la tolerancia es la mejor vía para dirimir las diferencias.

En contraste, ante una posición totalmente represora, y como explica la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el documento titulado Masacre en Nochixtlán “recordemos que durante los años 2012 y 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto promovió la llamada Reforma Educativa, la cual impulsaba el Sistema Nacional para la evaluación de la Educación; ante ello, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mostró su descontento señalando la violación a sus derechos laborales y su ausencia en las decisiones sobre el contenido de la materia de trabajo, por lo que realizaron diversas acciones de resistencia.

En el mes de mayo de 2016 la CNTE había efectuado múltiples protestas en diversos Estados de la República como Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. El 13 de junio aprehenden a dos líderes de la Sección XXII de la CNTE Rubén Núñez Ginés, secretario general y a Francisco Villalobos Ricárdez, secretario de organización, lo cual provocó una serie de bloqueos carreteros en 37 zonas en Oaxaca, entre ellas la carretera que conecta Huajuapan de León con la ciudad de Oaxaca, donde se ubica el tramo de Nochixtlán. Es en este último lugar donde se presenta el conflicto más importante con el magisterio después del violento desalojo del que fueron objeto en el Zócalo capitalino en 2003.

Sin previo aviso de persuasión los manifestantes fueron atacados por un contingente de fuerzas policiales: 400 policías federales, 400 estatales y 50 elementos de la Agencia de Estatal de Investigaciones, el cual tenía la misión de recuperar la libre circulación en las vías federales, como parte del “Operativo Oaxaca” ordenado por el entonces gobernador del Estado Gabino Cue, que había iniciado alrededor de las 5:20 de la mañana.

El saldo de los enfrentamientos fue de 8 personas fallecidas, 103 lesionados, 46 afectados por la exposición a gases lacrimógenos (de las cuales 35 son menores de edad), y algunos otros por diversas afectaciones en sus propiedades”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador el 19 de octubre de 2019 señaló: “a tres años (de la masacre) todavía se recuerda, hay víctimas. A todos ellos se les va a apoyar. Hay cosas que tardan y ustedes lo saben…La justicia tarda pero llega cuando hay voluntad”.

Hoy en el 2021 la voluntad de diálogo permanece. Ante el cierre del paso de su vehículo, el Presidente comentó: “Esto era lo que hacía Mandela, Luther King, lo que hacía Gandhi: la no violencia,…como decía Benito Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Sin embargo, AMLO no permitirá chantajes, Ni FRENA ni la CNTE lo detendrán.

Con hechos, el gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo. Hoy 4 millones de estudiantes de bachillerato y 400 mil universitarios reciben becas; y 1.8 millones de jóvenes ya trabajan como aprendices, además de la rehabilitación de planteles de educación básica, “La Escuela es Nuestra”.

El Presidente ha llamado a la CNTE a dialogar con la Secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, y refrenda el respeto a la libre manifestación; sin embargo, no se someterá a presiones de grupos de intereses creados. El Presidente ha hablado con la CNTE en ocho o 10 ocasiones, se ha reunido con ellos.

“En el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados en la dirigencia; eso no tiene que ver con las bases del magisterio. Lamentablemente surgen estas cosas. Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado”, dijo. Desde el principio del Gobierno de la Cuarta Transformación, el Presidente impulsó la cancelación de la reforma educativa y la reincorporación de las y los docentes despedidos durante el período neoliberal, y no tiene pendientes con los maestros, los bloqueos de la CNTE son sobre todo un asunto de intereses políticos.

Recordemos lo que eran las guardias presidenciales durante la presidencia de Peña Nieto. Más de 8 mil personas cuidaban al ejecutivo. Hoy esas personas se han incorporado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mientras que el Presidente López Obrador privilegia el paso de la militarización y represión a la pacificación bajo la premisa de que la violencia sólo tiene una lógica expansiva.

POR CESAR CRAVIOTO ROMERO

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

dza