"Dr. Cándido Pérez", ¡el fracaso del año!

Debido a su desfavorable audiencia la nueva versión de "Dr. Cándido Pérez" deja de emitirse. Sí, el rumor que corría fue confirmado ayer en "Fórmula Espectacular" (Radio Fórmula | 1470 AM) por el periodista de espectáculos Joel O'Farrili. "Televisa ha decidido no seguir trasmitiendo 'Dr. Cándido Pérez'. Su horario a partir del próximo domingo lo ocupará 'Nosotros los Guapos'", dijo el periodista. Así entonces el programa protagonizado por Arath de la Torre cuyo primer episodio contó con la participación del "ave de mal agüero" Raquel Bigorra se convierte en el fracaso televisivo del año. Por último, en el muy retomo caso que usted quiera ver los trece capítulos de "Dr. Cándido Pérez" están disponibles en BLIM.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El domingo a los 98 años murió Beatriz Arrastia. La fallecida era madre de Isabel Preysler y abuela de Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias (hija e hijos del cantante de fama mundial Julio Iglesias).

REPROBADO

El más reciente "focus" (encuesta que se le hace a los televidentes) que se le realizó a "Venga la Alegría" arrojó que William Valdés ha caído de la gracia del público. Sí, el respetable está harto de los "berrinchitos" del joven conductor ¡y su presencia ahí ya no gusta como ayer! Tanta es la reprobación de las y los televidentes hacia William Valdés que TV Azteca le ordenó salirse del concurso "¡Quiero Cantar!" e inventar que no podía seguir ahí debido a compromisos con "MasterChef Celebrity". Y es que la televisora del Ajusco no quiere que la presencia de William le reste rating al concurso que se ha convertido en la gallina de los huevos de oro.

HABRÁ VENGA LA ALEGRÍA LOS FINES DE SEMANA

"Venga la Alegría" atraviesa por tan buena racha que TV Azteca prepara una extensión para los fines de semana. Sí, el concurso "¡Quiero Cantar!" (inspirado en una idea del productor Adrián Patiño) ha fortalecido de tal manera el rating de VLA que la televisora del Ajusco planifica incluirlo también cada fin de semana. No es "novedoso" que el matutino de TV Azteca se emita además los fines de semana, pues en el pasado Adrián Patiño (exproductor de "Venga la Alegría") realizó "Venga el Domingo", que como su nombre lo dice pasaba los domingos y era conducido por Vanessa Claudio, Carlos Quirarte, Tania Rincón, Carlos Arenas y el Capi Pérez. Por cierto, dados sus buenos resultados "¡Quiero Cantar!" se alargará un mes.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El 31 de agosto con una transmisión desde el Parque Bicentenario, Ingrid Coronado y Tamara Vargas festejarán el primer aniversario de su programa "Ingrid y Tamara" (MVS Radio | 102.5 FM).

PRÓXIMAMENTE

El 6 de septiembre el Canal tlnovelas (Televisa) va a comenzar a trasmitir "Gutierritos". ¡No me lo pierdo!

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO 2021

Andrea Legarreta y Erik Rubín conducirán la vigésima edición del Festival Internacional del Globo, que se efectuará del 12 al 15 de noviembre en León, Guanajuato.

SERÉ BREVE

La actriz y el actor ocupan el gimnasio para intercambiar fluidos y por ende serle infieles a sus respectivas parejas.

