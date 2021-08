La boca seca

Ya se veía venir mal la cosa. El miércoles 11 de agosto empezó con infaustas noticias en el mismísimo Diario Oficial de la Federación (que ya es feo de por sí, pues suponen que para que sea creíble y confiable debe ser solemne o anticuado en su formato, bueno, ya hasta los suizos que no son precisamente unos jarochos bullangueros y guapachosos, hacen en una forma más amena y colorida, esquemática y fresca su información oficial en nada menos que cinco idiomas, a saber: alemán (tudestg), francés, italiano, inglés y en ¡rätoromanisch!, un rumano raro, retorrománico, ladino o vaya usted a saber, no nos distraigamos).

El hecho es que ese miércoles aciago, el tal Germán Martínez Santoyo mi amigo director General de la Conagua, nos despachó un “Acuerdo de Carácter General de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2021.” Y en ese alertador pergamino se confirma el por qué el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU ha dicho que “Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Se han producido cambios generalizados y rápidos en la atmósfera, el océano, la criósfera y la biósfera. (Ojo, como la mayoría de los seres humanos no sabemos que es la criósfera le transcribo esto: La criósfera comprende las partes de la Tierra donde encontramos agua en estado sólido: nieve, glaciares, hielo marino, mantos de hielo y suelos congelados (permafrost).

La escala de los cambios recientes en todo el sistema climático en su conjunto y el estado actual de muchos aspectos del sistema climático no tienen precedentes a lo largo de muchos siglos a muchos miles de años.

El cambio climático inducido por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo.

La evidencia de los cambios observados en los extremos, como las olas de calor, las fuertes precipitaciones, las sequías y los ciclones tropicales, y, en particular, su atribución a la influencia humana, se ha fortalecido desde el reporte anterior AR5.

Un mejor conocimiento de los procesos climáticos, la evidencia paleoclimática y la respuesta del sistema climático al aumento del forzamiento radiactivo da una mejor estimación de la sensibilidad climática de equilibrio de 3 °C con un rango más estrecho en comparación con el AR5.

Muchos cambios en el sistema climático se hacen más grandes en relación directa con el aumento del calentamiento global. Incluyen aumentos en la frecuencia e intensidad de los extremos cálidos, olas de calor marinas y fuertes precipitaciones, sequías agrícolas y ecológicas en algunas regiones, y proporción de ciclones tropicales intensos, así como reducciones en el hielo marino del Ártico, la capa de nieve y el permafrost.

Se prevé que el calentamiento global continuo intensifique aún más el ciclo mundial del agua, incluida su variabilidad, las precipitaciones monzónicas mundiales y la gravedad de los eventos húmedos y secos.

En escenarios con emisiones de CO2 crecientes, se prevé que los resumideros de carbono oceánicos y terrestres sean menos eficaces para frenar la acumulación de CO2 en la atmósfera.

Muchos cambios debidos a las emisiones pasadas y futuras de gases de efecto invernadero son irreversibles durante siglos o milenios, especialmente los cambios en el océano, las capas de hielo y el nivel global del mar.

Los impulsores naturales y la variabilidad interna modularán los cambios causados por el hombre, especialmente a escala regional y a corto plazo, con poco efecto en el calentamiento global del centenario.

Estas modulaciones son importantes a tener en cuenta en la planificación de toda la gama de posibles cambios.

Con un mayor calentamiento global, se proyecta que cada región experimentará cada vez más cambios simultáneos y múltiples en los impulsores del impacto climático.

Los cambios en varios factores de impacto climático serían más generalizados a 2 °C en comparación con el calentamiento global de 1,5°C e incluso más generalizados y/o pronunciados para niveles de calentamiento más altos.

Los resultados de baja probabilidad, como el colapso de la capa de hielo, los cambios abruptos en la circulación oceánica, algunos eventos extremos compuestos y un calentamiento sustancialmente mayor que el rango muy probable de calentamiento futuro evaluado, no se pueden descartar y forman parte de la evaluación del riesgo.

Desde una perspectiva de ciencia física, limitar el calentamiento global inducido por el hombre a un nivel específico requiere limitar las emisiones acumulativas de CO2, alcanzando al menos cero emisiones netas, junto con fuertes reducciones en otras emisiones de gases de efecto invernadero.

Las reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de las emisiones de CH4 (Metano) también limitarían el efecto de calentamiento resultante de la disminución de la contaminación por aerosoles y mejorarían la calidad del aire.

Los escenarios con emisiones de GEIs muy bajas o bajas (SSP1-1.9 y SSP1-2.6) conducen en años a efectos discernibles sobre las concentraciones de gases de efecto invernadero y aerosoles, y la calidad del aire, en relación con escenarios de emisiones de GEI altas y muy altas (SSP3-7.0 o SSP5-8.5).

Bajo estos escenarios contrastantes, las diferencias discernibles en las tendencias de la temperatura de la superficie global comenzarían a surgir de la variabilidad natural dentro de unos 20 años, y durante períodos de tiempo más largos para muchos otros factores de impacto climático (alta confianza).

Estos párrafos, traducidos libremente, son parte sustancial del documento del Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Summary for Policymakers y que usted puede encontrar estas 41 páginas que resumen el diagnóstico de las 4,000 hojas del Informe y que usted debe encontrarlas, leerlas y reflexionar sobre ellas y comentarlas en https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf.

Le he puesto libremente algunas partes destacadas en letras negritas para facilitar su asunción.

No me salga usted, aturdido pandémico, o usted malhumorada claustrofóbica, que como los siete países “más desarrollados” o más industrializados o más ricos, son los que generan 70 por ciento de los gases de efecto invernadero y por ende la mayor causa del calentamiento global del planeta, entonces nosotros no vamos a hacer lo que nos toca hasta que ellos no hagan lo suyo.

Me hace pensar en un coche que viene a alta velocidad va a atropellar a un niño en la calle y que usted puede salvarlo, pero dice: si este bárbaro no baja su velocidad, no voy a quitar al niño porque el verdadero responsable e inminente homicida sería el conductor. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es mucho y exigir que los demás hagan su parte. Por lo pronto, esto del Cambio climático nos ha dejado con la boca seca y es un largo y ardiente Verano antes de que llegue el Otoño del patriarca, la amarga Navidad o la Primavera silenciosa, de Rachel Carson.

POR RAMÓN OJEDA MESTRE

ROJEDAMESTRE@YAHOO.COM

dza