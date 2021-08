Megacable sube tarifas

Megacable engaña a sus clientes. Por más que diga a sus suscriptores que ofrece la tarifa más baja del mercado, y un servicio en constante evolución, lo cierto es que la empresa que dirige Enrique Yamuni decidió subir hasta 17 por ciento el costo de sus tarifas a partir del 1 de septiembre.

Habrá que estar atentos a la reacción de los suscriptores, pues se trata de un incremento muy alto, en un momento en donde la situación económica del país no es para nada boyante.

Lo peor del caso es que va a contracorriente de las mismas expectativas que se tenía en el mercado.

De hecho, el IFT estimaba —con base en el estudio de los Precios de los Servicios de Telecomunicaciones en México 2021—, que las alzas serían entre 1 y 5 por ciento para TV de paga, no obstante, la cablera supera en hasta 12 puntos porcentuales los pronósticos de la industria. Ojalá que la voracidad de Megacable no termine por impactar al sector, porque no hay duda de que habrá suscriptores que tengan en la cabeza otras prioridades, como el cubrir sus necesidades básicas, antes que absorber el desmedido aumento de la empresa cablera.

LA RUTA DEL DINERO

Ya que hablamos de telecomunicaciones, para quienes pensaban que en el mercado de entretenimiento en casa no faltaba nada, gran error. Y es que Totalplay vuelve a sorprender al mercado con su nuevo dispositivo Totalplay TV. Se trata de un asistente virtual que recibe comandos de voz de los usuarios para reproducir música, series de streaming, consultar noticias y administrar gadgets compatibles en el hogar. El equipo tiene tres bocinas integradas y un subwoofer Bang & Olufsen, certificación Dolby Atmos, Wifi y el asistente Alexa… Ojo con el resurgimiento de Tampico, que por su estratégica ubicación comienza a interesar a inversionistas extranjeros, principalmente de Asia, para los ramos turístico, industrial y comercial, como lo ha confirmado Berenice Zamarrón, directora de Punto de Inicio Evaluación de Proyectos de Inversión. Esto sólo ha sido posible gracias a la consolidación de la paz social en el municipio, donde el trabajo de Jesús Antonio Nader ha sido tan exitoso al grado que es considerado el alcalde de mayor aprobación ciudadana según el ranking que recién publicó Massive Caller, de Carlos Campos. Ha sido un trabajo desde dentro y hoy las cifras oficiales confirman a Tampico como un bastión de seguridad pública, lo que inevitablemente se traduce en crecimiento económico… Se aproxima la elección en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y nos cuentan que la atención se centra en Héctor Tejada Shaar, quien cuenta con el respaldo de 46 de los 66 consejeros que representan a más de 200 cámaras, además que desde que estuvo en Canaco León probó que puede cohesionar al sector y entregó buenas cuentas, algo que valoran los 700 mil empresarios y comerciantes afiliados a esa confederación.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

