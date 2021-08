México: Principal exportador de muebles en América

Muchos desconocen el importante papel que juega nuestro país en la escena del mobiliario a nivel global. En ese sentido, México ocupó el sexto lugar como exportador mundial en 2019, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés). Las primeras cinco posiciones las ocuparon jugadores igualmente relevantes en la arena global, como China, Alemania, Polonia, Italia y Vietnam.

Este sexto lugar es de por sí ya relevante. Sin embargo, sorprende que el monto de nuestras exportaciones en este rubro, el cual sumó 10,300 mdd, estuvo por encima de las ventas al exterior de nuestro país vecino del norte, Estados Unidos, que exportó 10,200 mdd en el año en mención. Es decir, México es el principal exportador de TODO el continente americano en esta industria.

¿Qué es lo que exportamos principalmente y a dónde? Nuestro producto estrella en los mercados internacionales en esta industria son los asientos, sillas y sillones hacia Estados Unidos, Canadá, China, Brasil y Alemania. De hecho, somos el tercer exportador mundial en estos productos, tan solo por debajo de China y Polonia. Otros rubros que también vendemos en el exterior de manera exitosa son colchones y objetos decorativos como lámparas.

No obstante, la importancia de nuestro país como exportador en esta industria, nuestro papel como productor de la maquinaria para el sector de la industria de la transformación del mueble y la madera aún es incipiente. Por ejemplo, no solo no aparecemos en los ránquines de las exportaciones de máquinas de control numérico por computadora, sino que tampoco somos un comprador relevante: ocupamos el 23º lugar como importador a nivel internacional. Esto quiere decir que gran parte de nuestro sector sigue utilizando técnicas y herramientas artesanales para producir. El gran desafío es dar el salto hacia la digitalización.

En este sentido, los jóvenes tienen el poder de influir en esta industria estimulando la digitalización que nos asegure el tránsito hacia la Industria 4.0 en este sector. Sin duda, la creatividad y habilidades digitales de los creadores, diseñadores, ingenieros y arquitectos de esta generación ayudarán a aumentar la competitividad de los productos y servicios de esta industria.

Con esto en mente, la edición 2021 de MEM Industrial - Tecno Mueble Internacional, la feria líder en Latinoamérica en el sector de la transformación de la madera y el mueble, ofrecerá a todos sus visitantes seis áreas de exposición en 11,000 m2: Tecnología Forestal; Maquinaria e Industria 4.0; el Pabellón Alemán; Proveeduría; Materias Primas y las áreas designadas para el Programa de Conferencias y el Make-a-ton, que será un reto para jóvenes creadores.

Por otro lado, nuestro programa de conferencias será híbrido y se transmitirá tanto por Facebook Live como presencialmente en el evento. En él participarán las empresas y organizaciones líderes de cada eje temático de MEM-TMI: la digitalización, el poder del diseño mexicano y la necesidad de contar con una industria sostenible.

Todo esto permitirá intercambiar conocimientos, ideas y mejores prácticas en materia de digitalización y nuevas tecnologías con el objetivo de convertir a nuestra industria forestal, maderera y del mueble en una de las más competitivas a nivel mundial, al tiempo que aseguramos su sostenibilidad.

MEM Industrial- Tecno Mueble Internacional del 18 al 21 de agosto de 2021 en Expo Guadalajara

POR AZUL OGAZÓN GÓMEZ

DIRECTORA DE MEM INDUSTRIAL BGM TECNO MUEBLES INTERNACIONAL

azul.ogazon@hfmexico.mx

