La carrera de las vacunas contra variantes

La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda a la población mexicana prevenirse en caso de viajar al extranjero ante restricciones por variantes del Coronavirus SARS-COV-2 como lo es la variante Delta, que no sólo es más contagiosa, sino que provoca un Covid-19 grave en muy poco tiempo y afecta por igual a jóvenes y adultos. El virus ha ido evolucionando.



Se han detectado variantes y repuntes de casos en algunas regiones del mundo y por esto las autoridades mexicanas, sugieren ampliamente que todas las personas viajeras cuenten con un seguro de gastos médicos durante su estancia en el extranjero.



De igual forma, se recomienda consultar periódicamente la guía del viajero www.gob.mx/guiadelviajero que se actualiza constantemente con información preventiva sobre medidas migratorias, de salud y sanidad para ingreso a los distintos países.



El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que monitorea 30 naciones del continente europeo ha comunicado que el riesgo de contagio por la variante Delta es “alto y muy alto”. A esto se agrega el inconveniente de que algunas naciones europeas están eliminando el uso obligatorio del cubrebocas al aire libre.



La variante Delta, está teniendo además nuevas mutaciones a las que se les denomina Delta plus. La buena noticia es que las vacunas parecen ser efectivas también ante estas nuevas variantes, sobre todo si se cuenta con las dos dosis. El peligro es para aquellos países cuyo índice de vacunación es relativamente bajo.



De ahí la importancia de que México esté acelerando su proceso de vacunación, recomendando en todo momento continuar con las medidas de distanciamiento sociales, lavado de manos y uso de cubrebocas para detener la programación del Covid-19.



La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum recomienda “a las personas jóvenes, que todavía no entran en proceso de vacunación, tener los cuidados necesarios con el fin de frenar la cadena de contagios, proteger a muchas más personas y así mitigar los efectos del virus en la Ciudad de México”.



Olivia López, secretaria de Salud, comentó a su vez, que hospitales del Gobierno han registrado pocos casos con la cepa Delta que ya están fuera de peligro. “Se ha detectado la presencia de tres variantes de COVID, influyendo la Delta y se ha detectado en 22 por ciento la variante Gamma, mientras que la variante Alfa registra un 12 por ciento”, dijo.



La Ciudad de México continuará en semáforo amarillo cuando menos dos semanas más, pues los nuevos casos de contagio están ocurriendo entre adultos de 18 a 39 años, lo que muestra que el avance en la vacunación en todos aquellos que ya han sido inoculados tiene efectos positivos.



Hoy, gracias a la estrategia de vacunación, el promedio diario de casos positivos hospitalizados permanece muy cerca de los mínimos históricos.



En cuanto a lamentables defunciones, el promedio diario se ubica actualmente en 17 personas cuando en el pico más alto de la pandemia el máximo promedio diario ocurrió en octubre de 2020 con 61 fallecimientos.



La ciudad de México iniciará oficialmente con la vacunación a personas entre 30 y 39 años de edad aplicando las primeras dosis en las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuauhtémoc y Xochimilco; entre hoy, martes 6 de julio y sábado 10 de julio. La perspectiva es que al término de esta semana el 64 por ciento de la población mayor de 18 años en la capital tendrá al menos una dosis de la vacuna, ya con su formato impreso a la hora de ingresar a vacunarse, lo cual agilizará el tiempo al triple.



Con el excelente plan de vacunación que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado se frenará cada día más el número de contagios.



Mientras tanto: ¡No bajemos la guardia, el virus continúa ahí!

La pandemia por Covid-19 nos ha pedido no sólo cuidarnos a nosotros, sino a todos los demás.

POR CESAR CRAVIOTO ROMERO

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

PAL