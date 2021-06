La importancia de reactivar sin arriegar

La campaña de odio y desinformación se revertirá pronto ha asegurado la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “No nos pueden decir que el oriente es uno y el poniente es otro si somos una misma ciudad, hermanos y hermanas, aseguró.

Para la doctora Sheinbaum lo principal es que tenemos que seguir defendiendo este gran proyecto de transformación de la vida pública de México, y eso ya no tiene retorno. Si no hay distribución de la riqueza no podrán disminuirse los problemas como la violencia, y la única manera de bajar la desigualdad es invertir donde tradicionalmente ha habido abandono.

El proyecto de la Cuarta Transformación es que todos tengan acceso a los derechos, y esta administración gobierna para todos, “pero por el bien de todos primero los pobres”, los grupos más necesitados de la capital federal.

De ahí la importancia de que a pesar de que la Ciudad de México ha regresado al amarillo del semáforo epidemiológico, después de 15 días de permanecer en verde, ya no es opción cerrar actividades pues los empleos y la posibilidad de bienestar son necesarios para todas y todos. El incremento de un punto adicional en el puntaje global del Semáforo Epidemiológico no requiere de ninguna restricción adicional al proceso de reapertura.

Ante el avance logrado de la vacunación en el país y los indicadores de la disminución de COVID-19, lo importante ahora es que todos nos cuidemos, que se respeten las medidas sanitarias para evitar contagios, y en caso de tener síntomas de la enfermedad buscar atención médica inmediata.

La pandemia continúa, pero ahora la ciudad de México se encuentra en una condición distinta a la del año pasado, toda vez que 85 por ciento de los adultos de 60 años y más (el sector de mayor riesgo), ya tienen completo su cuadro de vacunación, y está en proceso de inmunización el sector de 40 a 59 años.

De acuerdo con la última estimación de riesgo epidemiológico, la capital del país se ubicó en nueve puntos de 40, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el gobierno de México, el punto de corte para estar en semáforo verde se encuentra en los ocho puntos.

La reducción en el caso de ingresos hospitalarios es de 91 por ciento, y 96 por ciento en cuanto a lamentables defunciones. Lo que aumentó y nos ha llevado al amarillo fue la tasa reproductiva del virus: el número promedio de casos nuevos que genera cada persona infectada, que puede interpretarse como cuán contagiosa es una enfermedad y qué tanta vulnerabilidad se tiene frente al virus.

Los habitantes de la ciudad de México son los que más dosis de vacunas antiCOVID han recibido, casi el 50 por ciento de la población tiene al menos una vacuna, entre maestros, personal de salud y población en general. Hay 84 por ciento de camas disponibles que aumenta a 86 por ciento si se trata de camas con ventilador.

El cuidado ante el virus letal, y la grave enfermedad ya no es sólo una tarea del gobierno sino que debe ser corresponsabilidad de todos.

Para el período del 21 de junio al 4 de julio ocho entidades estarán en amarillo, cinco en naranja, ninguna en rojo y 19 estarán en verde.

El incremento de un punto adicional en el puntaje global del Semáforo Epidemiológico que nos ha llevado al semáforo amarillo, no requiere todavía ninguna restricción adicional al proceso de reapertura ya que, en el caso de la Ciudad de México el éxito del programa Reactivar sin Arriesgar ha permitido que las actividades económicas así como los lineamientos particulares a la reapertura de cada una de ellas se ha llevado de manera paulatina, por el bien de todos.

POR CESAR CRAVIOTO ROMERO

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

