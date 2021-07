¿Qué pasa en el PRI?

No es cosa menor lo que sucede en el PRI. Se trata de un primer vistazo de lo que nos espera para la sucesión presidencial de 2024. Mucho se ha dicho del apoyo de Andrés Manuel López Obrador al actual dirigente Alejandro Moreno; José Narro, secretario de Salud en el sexenio pasado, declaró que Alito le había dicho que el Presidente respaldaba su candidatura para dirigir al PRI.

El 23 de febrero de 2019, en una vista a Campeche, AMLO declaró: “aunque no les guste, aunque no les cuadre, me está apoyando”. Y a pesar de aliarse con el PAN y el PRD para las elecciones de este año, por las últimas acciones parece que el PRI se alió con Palacio Nacional.

Los gritos, reclamos y corretizas del pasado 29 de junio en la sede nacional de Buenavista, que exigían la renuncia de Alito, azuzados por Nallely Gutiérrez y Ulises Ruiz, tienen como trasfondo la carrera presidencial.

Los proyectos de al menos tres personajes de Morena se dirimirán en la CDMX y dos de ellos ya van de avanzada con el fortalecimiento de una estructura y con alianzas que dejan claro que el 2024 está asegurado para el proyecto lopezobradorista, con la dupla Ebrard-Monreal o Claudia Sheinbaum.

Las alianzas con la cúpula priista que selló López Obrador aseguran dos cosas: la apertura de un candidato único capaz de romper la alianza Va por México, donde se mencionan nombres como Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, y la certeza del apoyo tricolor en las cámaras para dar salida a las reformas constitucionales.

Por eso, en medio de esta disputa, se ha mencionado a Miguel Ángel Osorio Chong para buscar la dirigencia y desmarcarse definitivamente de Morena. Pero hay un sector priista que no olvida que, en 2018, le entregaron 700 millones de pesos para la campaña de los senadores tricolores y sólo ganó el escaño de Yucatán.

Esta parte del partido argumenta que si con una importante cantidad de dinero no dio resultados ganadores, es poco probable que lo haga en las futuras elecciones.

El presidente López Obrador es un político con demasiada experiencia como para no abrir otros frentes además de Morena, para dar continuidad a su proyecto, detenerle el paso al PAN y terminar de consumir los restos del que fuera su partido, el PRD. Al fin y al cabo, el poder es uno solo, lo único que cambia son su siglas y, si acaso, los colores.

