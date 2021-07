Marketing nivel super estrella con Swedish House Mafia

¿Cuál es el fenómeno que hay detrás de Swedish House Mafia?

Primero tendríamos que empezar diciendo que este trío de suecos supieron convertirse en un súper grupo en el EDM, no sólo porque los tres son impresionantemente talentosos y su música ha marcado la vida de muchas personas, si no también porque son los reyes absolutos del marketing; en la escena electrónica hay algunos ejemplos de personajes que manejan campañas asombrosas, sobretodo de lanzamientos, como lo es Armin Van Buuren, o Eric Prydz, pero la realidad es que Swedish House Mafia ha sido un fenómeno que revolucionó la escena y traspasó fronteras más allá de la música electrónica, porque la realidad, es que todo mundo los conoce, por eso pueden estar en el show de Jimmy Fallon ¿No?

¿Qué hacen tan espectacularmente bien? De entrada fueron parte de la denominada “época dorada” del EDM, que no se refiere a otra cosa más que cuando la música electrónica explotó a nivel global, luego, giras, presentaciones en los mejores festivales del mundo, documentales y la separación.

Algunas veces me pregunto si esta separación no habrá sido también una estrategia de mercado; (aunque muchos pensamos también que la relación con Steve Angello ya estaba muy perjudicada), porque dijeron adiós cuando se encontraban en la cima y las fechas anunciadas para la gira de despedida siempre fueron “sold out”.

Creo que algo importante es que Swedish House Mafia es ya una marca, un concepto único y un referente, sus presentaciones son el mejor argumento de esto.

¿Cómo son una marca y no sólo un artista? La realidad es que son ambas cosas, porque Axwell, Ingrosso y Angello supieron trascender; todo mundo ubica los tres puntos de su logo y precisamente por haber sabido crear una marca alrededor de su carrera, es que también han podido hacer que su estrategia de marketing sea nivel súper estrella.

Fíjense, cuando pasa algo con ellos: separación, reencuentro, lanzamientos musicales; todos los medios mundiales están al pendiente, no sólo los que nos dedicamos a la música electrónica.

Han llegado a ser tan conocidos que pueden hacer aparecer un póster solo con los tres puntos y una fecha en algún lugar del mundo y eso es suficiente para que todo el planeta esté a la expectativa de qué tratará y esperando la sorpresa del trío sueco.

Después de su reencuentro en Ultra Miami 2018, con un set que estuvo abarrotado y fue visto por millones de personas a través del streaming oficial, se anuncia, un par de meses más adelante, el regreso definitivo del grupo, con una gira mundial -que por cierto, pasó por México y fue impresionante-, hasta fechas por los principales festivales, incluyendo Tomorrowland 2019 (que luego cancelaron).

Y justo voy a eso, después de algunas presentaciones, vinieron nuevamente las cancelaciones y no sólo eso, si no el silencio total en sus redes sociales.

Prácticamente toda la pandemia la pasamos sin noticias del trío, cuando de repente, un póster aparece en Canadá, ellos no decían nada, el internet se volvió loco, y finalmente el esperado regreso después del regreso oficial.

Y a esto me refiero con que tienen un marketing impresionante, y es que no tienen que mandar comunicados, no tienen que poner un tweet diciendo que están trabajando en música nueva, no tienen que hacer nada más que lanzar una serie de pósters o espectaculares en diferentes partes del mundo y ahí estamos todos esperando.

Luego, una portada en Billboard, una entrevista donde dicen que esta vez están de regreso de por vida, (claro, es que después de tanto silencio todos pensábamos que ya se habían vuelto a pelear) y el anuncio de que sacarán disco inédito en diciembre del 2021.

El trío regresa con todo, tanto así que pueden como primer sencillo en este año lanzar un track un tanto experimental y con un sonido muy alejado a lo que nos tenían acostumbrados, llamado: “It Gets Better”, que ya tiene poco más de 2 millones de streams en Spotify.

Dicho sea de paso, me encanta que se atrevan a experimentar y nos traigan una propuesta nueva.

Y luego, un par de días después lanzan “Lifetime”, con un beat que suena mucho más a lo que hace Swedish House Mafia y que seguramente será una de esas canciones que escucharemos hasta el cansancio.

Resumiendo, creo que todos deberíamos aprender de ellos, de la forma en que llevan su mercadotecnia, el lograr que tu producto, servicio o tus canciones si eres artista, sean conocidos sólo por una imagen, el hacer que el mundo entero esté pendiente de lo que haces, el innovar y el crear la expectativa en la gente (creo que éste es precisamente el ingrediente clave) es lo que hace que Swedish House Mafia tenga un marketing nivel súper estrella.

FOTO: Créditos de imagen: Rukes y Poster de Reddit, vía Weraveyou.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

MAAZ