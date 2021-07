ADIÓS A LA CELULITIS ¡Llegó el verano!

Empiezo contándoles que mientras escribía y organizaba mis ideas para esta columna me di cuenta de que alguien me miraba agradecida y tiernamente, se trata de Esperanza una perrita que acabamos de rescatar/adoptar y que se ganó mi corazón en cuanto la vi, ahora es parte de mi vida y estará llena de amor y cuidados. Ustedes saben que amo a los animales y me parte el alma darme cuenta y ver que muchos de ellos son abandonados por sus dueños o maltratados en la calle por personas descorazonadas, los animales merecen respeto, amor, cuidados por parte de nosotros. Los invito a reportar a las autoridades cualquier caso de maltrato animal del que sean testigos, los invito también a ayudar a albergues y centros de adopción. Si quieres ayudar a hacer feliz a un perrito o gatito recuerda que ellos te darán amor incondicional y que adoptar es una gran opción. Para nuestros amigos lectores dueños de negocios o encargados, pueden ayudar dejando un platito con agua y croquetas afuera de sus establecimientos para que los perritos o gatitos sin dueño puedan saciar su hambre o sed en esta temporada de calor.

Amigos no abandonen a sus mascotas, ayudemos a crear conciencia sobre este tema tan importante.

Les comparto una cuenta donde pueden ayudar y tener la plena seguridad que su donación llega directamente a estos animalitos para su comida , sus vacunas y sus tratamientos a través de mi querido @ivannavamx un luchador incansable y rescatista al que yo apoyo y unidos buscamos aportaciones para darles mejor vida a estos seres y acomodarlos en un lugar seguro y amado , Porfavor escríbanle en directo si quieren adoptar hay muchos animalitos que buscan un hogar para dar mucho amor y donde los cuiden los amen por igual y los protejan ya sea para ustedes o para alguien que sepan que quiere adoptar un perrito de antemano se los agradezco ????

Pasando a otro tema importante para mi como ya les mencioné estamos en plena temporada de calor y es que el verano ya esta a todo lo que da y ahora si ya con vacaciones escolares, hay a quienes nos encanta la playa y hay quienes prefieren otro tipo de lugares para descansar, de lo que si estoy segura es de que justo en el verano es cuando mucha más gente disfruta de un buen bronceado, nadar, usar trajes de baño etc. hay muchas mujeres que se sienten inseguras usando traje de baño por la celulitis, es algo de lo que ninguna escapa, siempre digo que hay que amar y aceptar nuestro cuerpo tal y como es pero también hay que cuidarnos con tratamientos para mantenerlo lo mejor posible, es por eso que el día de hoy les hablaré un poco sobre esa pesadilla para muchas llamada celulitis.

El termino médico para la celulitis es P.EF.E.(Paniculopatía Edemato Fibro Esclerótica)

¿Qué es la celulitis?

Se caracteriza por la aparición de hoyuelos alrededor de los muslos, glúteos y otras áreas del cuerpo donde hay zonas de grasa. Hay retención de líquidos fibrosis y mala circulación.

Tipos de celulitis

Celulitis dura

Es más frecuente en personas jóvenes, no presenta síntomas de dolor hasta que se presiona, se puede dar en personas delgadas o con sobrepeso. Está relacionada sobre todo a la mala alimentación y mala circulación que hace que no lleguen todos los nutrientes ni el oxigeno a la zona afectada.

*Esta localizada

*No se aprecia flacidez y es tan tirante que resulta dificil de comprimir.

*La piel es dura y firme tonificada al tacto

Celulitis blanda

Es la más común de todas,en la mayoría de los casos ya hay una predisposición a padecerla. Aparece principalmente en los muslos y glúteos.

*Al tacto es esponjosa y al caminar tiene un ligero balanceo.

*Se observa simple vista.

*Se encuentra sobre todo en la cara anterior y posterior a los muslos y glúteos.

*Va acompañada de problemas circulatorios, varices, arañas vasculares y dolores musculares.

Celulitis edematosa

Es más frecuente en jóvenes de piernas muy gruesas, cuando se presiona con el dedo la marca perdura, el aspecto puede ser amoratado por la falta de circulación, puede aparecer en mujeres de todas las edades pero afecta principalmente a las jóvenes entre 20 y 40 años. Es importante tratarla por la retención de liquidos.

*Es dura por la cantidad de linfa infiltrada.

*En la parte inferior de la pierna puede tener forma de columna.

*Tiene un tacto frío.

*Las mujeres que la padecen argumentan haber tenido las piernas gruesas toda la vida.

¿Con quien acudir para ser tratada?

La celulitis puede ser tratada por médicos estéticos y especialistas en nutrición.

Tratamientos

Hay varios tratamientos con los que podemos tratar la celulitis, desde productos cosméticos hasta ondas de choque, mesoterapia, vacumterapia y carboxiterapia.

Carboxiterapia

Tratamiento no invasivo que consiste en la aplicación de dióxido de carbono vía subcutanea mediante infiltraciones en los tejidos, esto restablece la microcirculación aumentando la cantidad del flujo sanguíneo para romper el círculo vicioso que deriva en la aparición de grasa localizada y celulitis.

Ondas de choque

Es un tratamiento de varias sesiones, no invasivo a través de ultrasonidos que obliga a los adipositos a liberar trigliceridos para que el adiposito recobre su estado inicial. Las ondas nos ayudan también a romper fibrosis y nódulos de grasa.

En la mayoría de los casos son necesarias entre 5 y 7 sesiones a intervalos de una semana.

Vacumterapia

Es un tratamiento no invasivo y se emplea mediante aparatos succionadores que drenan el liquido retenido hacia el sistema linfático ayuda a romper la fibrosis y a deshacer los nódulos de la grasa.También ayuda a exfoliar y a que tu piel tenga más elasticidad.

Además el tratamiento se complementa con hacer ejercicio y con una buena alimentación.

Espero que el tema de hoy haya sido de su agrado y recuerden que cualquier tratamiento de los que hablo en mis columnas y otros que están por venir pueden hacercelos en @cbimedicalspa donde encontraran los mejores precios y el mejor servicio.

Me despido por hoy pero no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde yo los leo y tomo en cuenta sus opiniones para temas venideros.

Los quiere Aracely Arámbula

