Conflictos por la UDLAP

Coraje e incertidumbre son las palabras que describen la situación que vive la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), luego de la expropiación armada del gobierno del estado de Puebla de esta gran institución. Permítanme dar mi opinión sobre esta crisis.

¿Hubo ocupación armada? Sí, alrededor de 80 elementos de la policía estatal, con armas largas y cortas, irrumpieron de manera violenta, a pesar de que la Udlap cuenta con un amparo federal en contra de cualquier intervención del supuesto patronato nombrado por el gobierno estatal. Sacaron por la fuerza y amenazando a alumnos, maestros y administrativos que laboraban ya de manera presencial.

¿Participó la Guardia Nacional? No, esta fue una confusión de algún miembro de la comunidad que no supo identificar que eran patrullas estatales. La propia GN desmintió su participación.

¿Hay preocupación de la comunidad Udlap? Por supuesto, estudiantes, profesores y personal administrativo, mantenimiento y seguridad de la Udlap tenemos mucha incertidumbre por este litigio.

¿El fiscal General de la República está involucrado? Después del largo reportaje de investigación de la revista Proceso de esta semana no queda duda que Alejandro Gertz está involucrado.

¿El gobernador Luis Miguel Barbosa se metió en el conflicto? Afirmativo, basta escuchar sus declaraciones y recordar la llamada Ley Barbosa que promovió con el fin de expropiar a las instituciones de educación media y superior.

¿El supuesto nuevo patronato es independiente? Por supuesto que no. La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla es un órgano perteneciente a la Secretaría de Gobernación estatal. Hay tan sólo dos líneas de mando del gobernador Barbosa hacia la junta que nombró a los integrantes de este supuesto nuevo patronato.

¿La UDLA de CDMX es lo mismo que la Udlap? No, desde los ochenta se separaron. La tradición académica, profesores internacionales, relación con autoridades escolares y públicas de EU y colegios americanos se mantuvieron con la Udla en Puebla. Los títulos profesionales de la Udlap son reconocidos por la Asociación de Colegios del Sur de EU (Sacsoc).

¿Hay diálogo con el supuesto nuevo patronato? No, el rector y las vicerrectoras han comunicado que este es un proceso legal en curso y que los consejos Empresarial y Académico, máximos órganos rectores universitarios, no se han reunido y no se pueden juntar mientras exista este litigio.

¿Hay condiciones para regresar al campus? Negativo, la ocupación de la universidad impide que podamos regresar a laborar presencialmente de manera segura y sin riesgos de salud al campus.

¿La UDLAP sigue trabajando? Sí, completamente en línea, pero con incertidumbre de lo que pasará.

Post data. Para que no exista confusión, informo que soy miembro de la comunidad Udlap desde 2014, profesor de tiempo completo y desde febrero tengo el privilegio de dirigir el Departamento Académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. #YoSoyUDLAP

POR GERARDO RODRÍGUEZ

GERARDO_RSL@YAHOO.COM

@GERODRIGUEZSL

